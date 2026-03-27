De Carlos Lozano, a Belén Esteban. Lluvia de vips y una sonada ausencia en el 60 cumpleaños de Belén Rodríguez

MADRID, 27 Mar. (CHANCE) -

Completamente recuperada del cáncer de garganta que le diagnosticaron a finales de 2024, y en un momento muy dulce a nivel laboral tras su aplaudido paso por 'GH DÚO', Belén Rodríguez cumplía el pasado 23 de marzo 60 años. Una cifra redonda que la colaboradora ha querido celebrar por todo lo alto rodeada de sus mejores amigos con una fiesta en el mítico Museo Chicote de la Gran Vía madrileña que, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en un auténtico cónclave VIP que no se han querido perder alguno de los rostros televisivos más importantes del universo Mediaset.

Entre los asistentes, presentadores como Ion Aramendi, acompañado por su mujer María Amores, o Frank Blanco, amigos como Belén Esteban, Carmen Borrego junto a su marido José Carlos Bernal y su hijo José María Almoguera -con su inseparable María 'la jerezana'-; algunos de los concursantes que han compartido reality con la cumpleañera en la casa de Tres Cantos, como Carlos Lozano -que sorprendió a Belén con un enorme ramo de rosas rojas y blancas- o Sonia Madoc, además de la hija de María Teresa Campos; y muchos de sus compañeros en 'El tiempo justo', como Marta López, Antonio Rossi, Leticia Requejo, o Miguel Ángel Nicolás.

La ausencia más sonada, la de Terelu Campos, que a pesar de haber dejado atrás las rencillas que la distanciaron de Belén hace unos meses se perdió el cumpleaños de su gran amiga por un motivo de peso, como se encargó de aclarar la tertuliana con una gran sonrisa: "Está mala que tiene un orzuelo en el ojo y la pobre pues no se podía maquillar".

"Es una celebración después de un año muy duro como bien sabéis, y a celebrar la vida con la gente que quiero, que me quiere. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, pero espero que todo bueno porque estoy en plan muy positivo, y vienen los que están todos los días y los que han estado este año tan duro conmigo y con los que yo quiero celebrar" ha confesado.

Como ha reconocido emocionada sobre qué deseo pediría al soplar las velas, "no lo he pensado porque la verdad es que ahora mismo estoy en un punto estupendo de mi vida que toco madera, pero tengo todo lo que quiero".

Y aunque tampoco ha asistido al cumpleaños, Belén no ha dudado en dar su opinión sobre Alejandra Rubio tras su comentadísima decisión de retirarse de la televisión temporalmente tras anunciar su segundo embarazo en exclusiva en '¡De Viernes!': "Yo creo que ha hecho bien en el sentido de que ahora sí podrá exigir lo que antes no podía, que era no hablar de su familia, porque mientras tú estás colaborando pues tienes que hablar de ciertos temas y hay que saber dónde estás. Entonces yo creo que en ese sentido pues ahora podrá reclamar más".

Sin embargo, también ha expresado muy crítica que "lo que no me parece bien es que se haya ido culpando a los compañeros de eso porque bueno, pues porque hay que aguantar el acero como hay que aguantar en todos los trabajos y si estamos allí es porque queremos, no culpando a los demás".

"Supongo que volverá y espero que sí porque Alejandra es un personaje televisivo estupendo y porque además tiene que promocionar su libro que sale ahora en mayo" ha zanjado.

Una fiesta muy especial en la que Belén lució un look de lo más cañero compuesto por un minivestido negro con botonadura frontal y cinturón ancho a la cintura con el que presumió de piernas, cazadora al tono estilo biker, pañuelo al cuello para protegerse la garganta, y salones metalizados de tacón alto.

En el interior, música, muchas risas, una Belén Esteban animando al personal cantando micrófono en mano antes de que Carmen Borrego se arrancase a cantar 'Yo quiero bailar toda la noche' junto a Sonia Madoc, una tarta con forma de croissant gigante, y un discurso muy emotivo de la homenajeada, que ha querido agradecer a todos los amigos que han estado a su lado en su momento más complicado durante la enfermedad. ¡Dale al play y no te lo pierdas!