Carlota Uribarri, inseparable de su madre en el hospital, explica cómo se encuentra

MADRID, 11 Jun. (CHANCE) -

Tras anunciar hace tan solo unas horas que Susana Uribarri se encuentra ingresada debido a una grave neumonía, ha sido su hija Carlota Uribarri la que ha dado la última hora sobre el estado de salud de su madre y cómo está siendo su evolución. Al lado de su madre día y noche en este proceso como muestra de preocupación y de la gran unión que existe entre ellas, en esta ocasión ha sido la influencer la que ha explicado la situación ante las cámaras.

"Gracias a Dios va un poquito mejor, así que nada, muchísimas gracias por preocuparos" ha reconocido la joven a las puertas del hospital en el que aún se encuentra su madre. "Están viendo, pero en principio es una neumonía aguda" añadia sobre el motivo que le ha llevado a este ingreso que tanta preocupación ha generado entre la gente que más la quiere. "Ha sido un susto. Lógicamente es complicado siempre. Yo creo que un hospital da mucho respeto, pero bueno" reconocía la joven inseparable de su madre en estos momentos tan complicados.

Con muchas ganas de verla en casa de nuevo cuanto antes, Carlota explicaba que aún no saben cuándo le podrán dar el alta: "Ojalá, Dios quiera que sea lo más rápido posible y que se quede en un susto y nos vayamos a casa prontito". Muy sincera, la joven reconocía que su madre también se ha llevado un gran susto con este bache de salud tan inesperado: "Asustadita, pero como cualquier persona que al final está en un hospital. Pero bueno, ella es súper fuerte y tiene ya ganas de trabajar. O sea, si por ella fuera, ya estaría trabajando".