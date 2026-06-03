Carmen Lomana, implacable con Luis Lorenzo ante su obsesión con ella: "Conmigo no iba a ir ni a la esquina"

MADRID, 3 Jun. (CHANCE) -

Este lunes ha arrancado el juicio contra Luis Lorenzo y su mujer Arantxa Palomino por un presunto delito de maltrato y otro de estafa continuada a la tía Isabel -fallecida en extrañas circunstancias en junio de 2021- para quedarse con el dinero de la octogenaria, en el que el actor se enfrenta a una pena de cárcel de 10 años.

En medio de este proceso judicial, ha salido a la luz que el intérprete habría pedido a la abogada Teresa Bueyes que le presentara a amigas ricas, solteras, viudas o divorciadas sin hijos ni familiares próximos, estando especialmente interesado -algunos apuntan que incluso obesionado- con conocer a Carmen Lomana.

Una información que ha pillado por sorpresa a la socialité, que en conversación telefónica con 'Vamos a ver' ha asegurado que ni siquiera conoce a Luis, pero que "sí quería darme matarile o robarme creo que le habría resultado bastante difícil porque yo de tonta tengo lo justo. Yo con los hombres soy muy rata precisamente por eso".

"Lo siento por él que no haya salido bien y me alegro por mí. Tú sabes que, a estos, que no sé si es el caso, siempre con toda la presunción de inocencia, pero estos listillos o que van pensando que tienes dinero o tal, se les ve a la legua. Yo en general no salgo con muertos de hambre. Soy una perla. Una perla buena, no como la Rosalía" ha sentenciado entre risas.

Horas después, Carmen ha reaparecido en la gala de los 'Elle Style Awards 2026' en el Casino de Madrid y, como no podía ser de otra manera, ha vuelto a hablar sobre el interés que Luis Lorenzo tendría en ella por su riqueza: "Menos mal que no me lo presentaron porque conmigo no iba a ir ni a la esquina. ¿Te crees tú que me va a dar matariles o qué?" ha asegurado tajante, admitiendo que aunque no le conoce de nada "por lo que he visto era un hombre muy guapo".

Además, la socialité ha revelado que aunque estaba invitada a la Casita de Bad Bunny con Lola Lolita, se alegra de no haber ido "porque yo ir allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila... En teoría es divertido, yo podía haber ido a la casita pero dentro, a merendar, a tomar un té, un chocolate con churros, pero a pelearme ahí por salir en primera fila y venga a mover el trasero...".