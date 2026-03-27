Celia y María Pedraza, hermanas y cuñadas, hablan de su amor por Maziu y Jason Fernández

MADRID, 27 Mar. (CHANCE) -

A pesar de las discrección que siempre les ha caracterizado en sus vidas personales, Celia y María Pedraza están viviendo un momento muy dulce en todos los aspectos tras haber encontrado el amor de una forma muy especial ya que, además de hermanas, también son cuñadas. En esta ocasión las dos hermanas acudieron a la presentación del nuevo disco de Bad Gyal donde confesaron ser verdaderas fans de la cantante y de su nuevo album, 'Más Cara'.

En el terreno personal, María está feliz al lado de del también actor Jason Fernández con el que comenzó su historia de amor en 2023 cuando fueron fotografiados juntos disfrutando del verano en Ibiza. Por su parte, Celia ha vuelto a ilusionarse en el amor al lado del cuñado de su hermana, Maziu Fernández, con el que se la ha relacionado en los últimos meses. Hay que recordar que Celia se convertía en mamá por primera vez el 12 de enero de 2024 con la llegada de la pequeña María, fruto de su relación con el actor Miguel Herrán. Tan solo unos meses después de convertirse en papás, la pareja decidía romper su relación y continuar con sus caminos por separado.

"Nos lo merecemos y estamos muy en familia, nos sentimos muy arropadas, nos sentimos súper en familia. O sea, yo estoy atravesando uno de mis mejores momentos, la verdad" sentenciaba ante las cámaras de Europa Press la propia Celia Pedraza. Por su parte, María añadía: "Mejor imposible. Lo de nuestras parejas es que ha sido como... inimaginable, es que es magia". Muy sincera al hablar de sus planes a largo plazo, María reconocía que formar una familia sí que entra en sus planes. "Yo con total naturalidad te contesto, es algo bonito de la vida. Igual de respetable es una persona que no le apetece tener una familia, pero a mí sí. A mí me gusta, yo disfruto mucho" explicaba la actriz al estar viviendo la maternidad de su hermana Celia muy de cerca.