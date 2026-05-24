Cristina Fernández, ex de Álvaro Castillejo Preysler, tras su separación: "Vamos poco a poco"

MADRID, 24 May. (CHANCE) -

Han pasado tres meses desde que se conoció la separación de Álvaro Castillejo Preysler, el sobrino más mediático de Isabel Preysler, y su mujer, Cristina Fernández. Una ruptura que sorprendió por la solidez que siempre había transmitido esta pareja que se había estrenado como padres 15 meses antes, dándole la bienvenida a su hijo Nicolás.

Cristina ha reaparecido en Las Ventas junto a una amiga, y ha sido antes de acceder al coso madrileño cuando ha atendido a los medios de comunicación con la discreción de la que siempre ha hecho gala. Han sido sus primeras palabras tras la ruptura de su matrimonio: "Todo bien", dijo en un primer momento. La periodista confirmaba así que, a pesar de lo ocurrido, la relación con su exmarido es cordial.

Pero quien fuera como una 'nuera' más para Isabel Preysler desvelaba que está sobrellevando su nuevo estado civil. "Ahí vamos, poco a poco", explicaba sin querer entrar en detalle. Han sido muchos años de relación y tres casados, aunque no han trascendido los motivos de su separación, Álvaro, en su día, ya dijo que era "un momento complicado".