Dora Postigo se ruboriza cuando se le pregunta "por Nico"

MADRID, 29 Mar. (CHANCE) -

Es una mujer con personalidad, de armas tomar sobre el escenario, pero Dora Postigo, hija mayor de Bimba Bosé y sobrina de Miguel Bosé, tiene también un lado tímido que sale a relucir cuando se le pregunta por su amor. Éste no es otro que Nicolás Martos Acosta, nieto de Raphael e hijo de Toni Acosta y Jacobo Martos, con quien sale desde hace unos meses.

Como buenos componentes de la generación Z, son ellos quienes han compartido con sus followers los pasos que van dando en su historia de amor, aunque son discretos, pero fue en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga cuando decidieron oficializar su noviazgo.

De ahí que ya se enfrenten a las preguntas sobre su relación, sacando la cara más desconocida, en este caso de Dora Postigo, como ocurría recientemente durante la presentación en Madrid del nuevo álbum de Bad Gyal, al que acudió sin su chico.

Su historia de amor fue toda una sorpresa, se convirtieron en la pareja del momento especialmente por formar la unión de dos de las sagas de la industria musical más potentes de los últimos tiempos y que además significa la continuidad en el mundo artístico. Los dos lo llevan en el ADN. Dora tiene una incipiente carrera musical, mientras que Nicolás parece seguir los pasos de sus padres en el mundo del cine.