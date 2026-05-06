Fabiola Martínez, tajante ante el reencuentro de Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "No sé nada de su vida"

Después de salir a la luz que Bertín Osborne habría estado con su hijo David en su finca de Sevilla durante la Feria de Abril, y que incluso se habrían bañado juntos en la piscina, Gabriela Guillén reaparecía el pasado jueves en 'El tiempo justo' y no solo confirmaba el reencuentro, sino que además revelaba que la relación es tan fluida que también ella se quedó en la residencia del cantante durante cuatro días aprovechando su viaje a la ciudad andaluza.
"Estaba muy entregado al niño, muy pendiente y el niño también y eso me hace muy feliz. Lleva ejerciendo de padre mucho tiempo y ambos se adoran" ha confesado feliz, dejando en el aire si este acercamiento podría significar una reconciliación con el artista: "Hay amor sí, pero por mi hijo. No voy a decir de este agua no beberé, pero a día de hoy le tengo mucho cariño, cariño y respeto hacia él" ha expresado.
Un reencuentro familiar al que ha reaccionado con absoluta indiferencia la exmujer de Bertín, Fabiola Martínez, en su reaparición este martes en los premios 'Yo Dona Poder Femenino 2026'. "Yo no sé nada de su vida. No, a ver. Sé lo que tengo que saber. ¿Está vivo? ¿Respira? No, mentira. Que no sé de su vida. No sé cuáles son sus planes, no sé cómo es su día a día. No conozco su agenda. El otro día me enteré por otra persona, pero es que vamos a ver, él tampoco sabe de la mía" ha expresado tajante.
"¿De qué encuentro? Pues no, no sabía nada. Me acabo de enterar" ha respondido cuando la prensa le ha preguntado directamente por los días que el presentador y Gabriela han pasado juntos, dejando claro que aunque su hijo Carlos "sí lo ha hablado con su papá, no me ha dicho nada porque es que tampoco me lo tienen que decir". "Por eso te decía con humor negro lo de respira, está vivo y tal. Porque no tengo malas noticias, quiero decir. Entonces entiendo que va todo bien. Y vosotros me mantenéis al día" ha zanjado, desmarcándose una vez más de todo lo relativo a Bertín.
Centrada en sus hijos, Fabiola ha confesado orgullosa que el menor, Carlos, de 17 años, "ya va siendo mayor y me echa una manita con Kike. Es maravilloso, hermano adolescente. Tiene momentos de me quiero morir, pero pero es bueno".
"Ahora yo he sido muy consciente de que Kike se llevaba gran parte de mi tiempo. Entonces siempre busco esos momentos para compartir con Carlos. Y que espero que la edad de él me permita seguir haciéndolo. Porque yo siempre planifico un viaje, nos vamos juntos, solos. Hablamos, probamos cosas nuevas, comemos..." ha confesado emocionada, reconociendo que aunque la relación de los hermanos "ha pasado por etapas porque Kike demanda mucho la atención de Carlos, Carlos seguirá creciendo y supongo que eso también cambiará y ya tendrá otro rol con su hermano porque va siendo también más consciente y está muy pendiente siempre".
Una cita en la que Fabiola, presumiendo de unas canas cada vez más visibles después de teñirse el pelo de rubio para que la transición al blanco no fuese tan impactante, ha derrochado estilo con un traje sastre de corte oversize color teja y un top blanco de plumas.