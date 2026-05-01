MADRID, 1 May. (CHANCE) -

Después de meses de titulares, reproches cruzados y un proceso nada sencillo hasta el reconocimiento de la paternidad, el clima entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne parece haberse relajado y la prioridad pasa claramente por el bienestar del pequeño que tienen en común. En este contexto, la empresaria ha sorprendido con unas declaraciones en las que no solo rebaja la tensión, sino que sale en defensa del cantante y de su papel actual como padre.

La paraguaya asegura que Bertín está implicado en la vida del niño y que su implicación no es algo puntual: "Que lleva ejerciendo de padre mucho tiempo", afirma, dejando claro que, al margen del ruido mediático, hay una relación y una presencia real. Más allá de los conflictos del pasado, subraya el vínculo que se ha creado entre padre e hijo y lo hace con una frase muy contundente: "Se adoran, se adoran". Con esas palabras, transmite una imagen de cercanía y cariño que contrasta con la etapa de mayor enfrentamiento público, y que apunta a una nueva fase mucho más estable para el menor.

Pensando en el futuro, Gabriela también se muestra abierta a que el pequeño se integre en la familia extensa de Bertín. Preguntada por la posibilidad de que los otros hijos del artista conozcan al niño, su respuesta es clara y sin condiciones: "Cuando quieran". Con este gesto, deja la puerta abierta a una relación entre hermanos, poniendo por delante la normalización y la suma de afectos. Sus palabras dibujan un escenario en el que las diferencias de los adultos pasan a un segundo plano y lo importante es que el niño crezca rodeado de cariño por ambas partes.