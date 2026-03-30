MADRID, 30 Mar. (CHANCE) -

Manuel Cortés rompió su silencio el pasado viernes en '¡De viernes!' para contar, con pelos y señales, la relación que habría mantenido durante años con Gloria Camila a espaldas de sus parejas. El cantante aseguró que lleva "7 u 8 años" siendo "amigos con derecho a roce" con la hija de Ortega Cano, una relación "intermitente" marcada por las idas y venidas sentimentales de ella, y que "difícilmente" se veían sin acabar juntos. El hijo de Raquel Bollo se siente utilizado, ninguneado y traicionado, y sostiene que la influencer ha preferido salvarse a ella misma antes que defenderle, que ha vendido una imagen que "no es real" y que su versión puede cambiar la percepción que el público tiene de ella.

Este lunes, Gloria ha respondido con contundencia en 'El tiempo justo', donde ha dejado claro que se ha quitado "un lastre" de encima tras ver a Manuel sentado en un plató hablando de su vida privada. La joven reconoce que no esperaba esa entrevista y que fue al salir del programa cuando tomó verdadera dimensión de lo ocurrido: "Me he quitado a una persona que no ha tenido esa amistad que decía que tenía para ahora sentarse y hablar así de mí", asegura, muy seria, dejando claro que se siente traicionada.

La colaboradora va más allá y cuestiona directamente la actitud del cantante, deslizando que, para ella, con este paso ha demostrado que no está enfocado en la música: "Ha demostrado a toda España que no es un artista, porque un artista no se sienta en un plató para denigrar a una persona y dejarme como me ha dejado por dinero. Un artista está enfocado en lo que realmente tiene que hacer, como por ejemplo lo hace mi novio", sentenció, poniendo como ejemplo a su pareja, Álvaro, y su modo "focus" en la carrera musical, lejos de polémicas.

Pese al revuelo, Gloria asegura que este episodio no la ha desestabilizado como en otras etapas de su vida. Explica que lleva tiempo trabajando su salud mental y que eso le ha permitido relativizar los golpes: "Esto me refuerza más como persona, porque gracias a Dios he trabajado mucho mi salud mental, ver cómo me fallan y no tomártelo tan a pecho". Aun así, deja claro que no piensa dejarlo pasar: "Este tema está en manos de los abogados y quiero tomar medidas legales. Es mi intención", adelanta, sin entrar a detallar qué tipo de acciones concretas podrían emprenderse.

La hija de Ortega Cano subraya que esta será la última vez que hable del asunto de forma pública: "Voy a hablar las cuatro cosas que quiero hablar y no me voy a pronunciar más". No quiere entrar a analizar ni la acción de Manuel ni los motivos que, según ella, le habrían llevado a sentarse en televisión: "Cuando apartas a gente de tu vida te das cuenta de cómo son de verdad. Por la boca muere el pez", lanza, en una frase cargada de intención.

La joven insiste en que está centrada en el presente y no en el pasado que el joven ha aireado: "Estoy tan centrada en mi presente que el pasado me da exactamente igual. Estoy donde quiero estar y con quien quiero estar, con Álvaro". Lejos de debilitar su reconciliación, sostiene que todo este ruido mediático ha tenido el efecto contrario: "Lo que ha conseguido es unirnos más, reforzar esta relación en esta segunda oportunidad y volvernos más un equipo. Si su intención era esa, no lo ha conseguido, me ha hecho un favor", afirma. De su pareja recalca, además, que es "el único" que no ha tenido que "colgarse de Gloria para ser alguien" y que no quiere que se le vincule a polémicas, porque está centrado sólo en su carrera como artista.

Respecto a la imagen que Manuel ha querido dar de ella, Gloria defiende que nunca ha hablado mal de él: "Quiero que me pongan imágenes donde yo he hablado mal de Manuel, he dicho algo feo de él o no he resaltado que es buena persona. Yo no he hablado nunca mal de Manuel, solo he hablado bien. Hasta hace poco tenía una buena opinión de él", recalca, recordando que él mismo le aseguró que "en la vida" le haría algo así. A su juicio, su error -si lo hubo- sería no haber destacado su carrera musical cuando habló de su vida sentimental, pero considera que eso no justifica que él la "denigre": "Una cosa es que te sientes a hablar de mi vida, otra cosa es que me denigres y hables mal de mí. Podría entrar en tantas cosas, pero no lo voy a hacer", sostiene, dejando claro que no va a entrar en una guerra cruzada de reproches.

Gloria concluye que se mantiene firme, serena y en paz con sus decisiones: recuerda que cuando habló de su reconciliación con Álvaro ya avisó de que habían tenido que mantener "muchas conversaciones incómodas" para reconstruir su relación. Ahora, después del huracán mediático desatado por Manuel, asegura que está "tranquila, bien y feliz", decidida a mirar hacia adelante y a que sea la justicia la que hable.