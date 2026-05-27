Guillermo Solana, mano derecha de la baronesa Thyssen: "Ha habido cierto dramatismo, saldrá de esto"

MADRID, 27 May. (CHANCE) -

Director artístico del Museo Thyssen y mano derecha 'en la sombra' de Tita Cervera, Guillermo Solana sigue al frente de las actividades relacionadas con la pinacoteca mientras continúa la preocupación por el estado de salud de la baronesa tras la fuerte neumonía por la tuvo que se ingresada de urgencia en la clínica Tecknon de Barcelona a finales de abril, y que la mantiene alejada de la vida pública desde entonces mientras se recupera en su residencia de la Costa Brava arropada por su familia.

En permanente contacto con Borja Thyssen, Guillermo ha sido el encargado de presentar la exposición fotográfica 'Gaza, donde la vida resiste', y lanzando un mensaje tranquilizador ha dado la última hora sobre la coleccionista de arte y ha desvelado que "la baronesa se está recuperando bien. Me ha dicho su hijo que se estaba recuperando de la neumonía. Estaba en el jardín de su casa en Sant Feliu".

"Ha habido un cierto dramatismo creo en los últimos días, en las noticias que han aparecido en la prensa, y ella nos ha mandado también mensajes de WhatsApp demostrando que está recuperándose, que va mejorando. Muchas gracias por su pregunta" ha añadido, revelando así que ha sido la propia Tita se ha puesto en contacto con su entorno más cercano tras su bache de salud, desmintiendo así las informaciones que apuntaban a que la preocupación sobre su estado continuaría siendo máxima.

"Creo que ha habido un cierto alarmismo en algunos medios de comunicación, y que ya ha pasado por la neumonía pero se está recuperando y saldrá de esto" ha asegurado rotundo, adelantando que "el 1 de julio tenemos Patronato del museo y la esperamos aquí. Esperamos poder estar con ella y comer con ella y todo".