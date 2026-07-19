Irene Rosales vive su verano más feliz junto a Guillermo: inseparables y derrochando amor en todos sus planes

MADRID, 19 Jul. (CHANCE) -

Desde que hicieron pública su relación, Irene Rosales y Guillermo se han convertido en una de las parejas más discretas, pero también más unidas del panorama social. La exmujer de Kiko Rivera atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y, siempre que sus compromisos se lo permiten, ambos disfrutan de todo tipo de planes juntos, dejando claro que son prácticamente inseparables.

Si hace apenas unos días la pareja se dejaba ver en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, este fin de semana han vuelto a demostrar que comparten su pasión por la música asistiendo a una nueva cita, esta vez en en Huelva disfrutando del concierto de Antonio Orozco.

El pasado viernes, Guillermo e Irene no quisieron perderse la actuación de la mítica banda británica The Prodigy, disfrutando de una noche marcada por la música electrónica y el buen ambiente del festival. Un plan que ambos compartieron a través de sus redes sociales, donde dejaron constancia de lo mucho que están disfrutando del verano juntos.

Lejos de los focos y de las polémicas que marcaron etapas anteriores de su vida, la influencer vive una de sus épocas más tranquilas. La colaboradora ha encontrado en Guillermo un compañero con el que comparte aficiones y tiempo libre, y las imágenes que ambos publican reflejan una relación consolidada en la que no faltan escapadas, conciertos y planes en pareja.

El verano está siendo especialmente intenso para ambos, que no han dejado de sumar experiencias juntos. Desde conciertos hasta escapadas, la pareja aprovecha cada oportunidad para disfrutar el uno del otro, confirmando que su historia de amor atraviesa uno de sus mejores momentos.