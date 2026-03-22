Isabel Gemio presume del lado más solidario de sus amigos gracias a su Fundación

Isabel Gemio junto a sus hijos Gustavo y Diego en la cena solidaria de la Fundación que lleva su nombre - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 22 Mar. (CHANCE) -

Un año más Isabel Gemio reunía a muchos de los rostros más conocidos de nuestro país por una buena causa, el XVIII aniversario de la Cena Solidaria de la Fundación que lleva su nombre. Agradecida y orgullosa del lado más solidario de muchos de sus amigos y compañeros de profesión, Isabel contó con el apoyo indispensable de sus dos hijos y pilares fundamentales en su día a día, Gustavo y Diego.

Especialmente cariñosa y atenta con sus hijos, Isabel no podía esconder una gran sonrisa en el rostro como muestra del gran trabajo que realizan cada año en la fundación para la investigación científica de las enfermedades raras. Para la ocasión, la periodista se decantaba por un original mini vestido en color rojo con volúmenes en la parte inferior que combinaba a la perfección con medias en el mismo color. Un estilismo con el que no pudo ocultar un pequeño apósito en la parte baja de la pierna y que se podía intuir por encima de las medias tupidas elegidas para la ocasión.

Entre los muchos amigos de Isabel que quisieron aportar su granito de arena por una buena causa pudimos ver a Lidia Torrent, Antonia Dell'Atte, Ainhoa Arteta, Pepe Navarro, Pepa Muñoz y Nuria González o Pedro Trapote, entre muchos otros. Como no podía ser de otra forma, la periodista estuvo especialmente atenta y cariñosa con todos ellos a los que les agradeció personalmente su presencia.