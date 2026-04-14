Isabel Preysler, espectadora de lujo en el estreno más esperado del Teatro Real

MADRID, 14 Abr. (CHANCE) -

Una tarde más las puertas del Teatro Real de Madrid se abrieron para uno de los estrenos más esperados de la temporada, 'La Novia Vendida', opera checa por excelencia que reunió a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país y habituales en este tipo de eventos. Feliz y muy sonriente, Isabel Preysler no se perdió la cita a la que llegó en solitario. Presumiendo de elegancia con un traje azul marino con complementos en dorado, la 'reina de corazones' coincidió con algunas de sus amigas en el interior como fue el caso de las hermanas Cari y Miriam Lapique. Muy discreta cuando le preguntaban por el reciente aniversario por el fallecimiento del escritor Mario Vargas Llosa, se limitó a comentar: "Mucho, gracias". Por otra parte, sí que se pronunció cuando le preguntaron por cómo se encuentra su hija Ana Boyer en la recta final de su embarazo: " Todos muy bien".

En medio de una gran expectación, los asistentes a la cita iban llegando al Real en el que también pudimos ver a la cuñada de Tamara Falcó, Amparo Corsini, que disfrutó de la cita sin la compañía de su marido, Manolo Falcó. También sin pareja acudió al estreno un amante de la ópera en todas sus versiones como Emiliano Suárez.

El periodista Iñaki Gabilondo y su mujer, Maite Egaña; Beatriz de Orleans; Marcos de Quinto y su pareja, Ángela de la Riva o Cuqui junto a su hija Yolanda Font completaron la larga lista de invitados al Teatro Real que en esta ocasión disfrutaron de la ópera cómica bajo la dirección musical de Gustavo Gimeno; la dirección de escena y el vestuario es de Laurent Pelly y la escenografía de Caroline Ginet.