Joaquín Prat, su durísima confesión sobre las adicciones de su hermano Federico: "Ya no me quedan lágrimas"

MADRID, 16 Abr. (CHANCE) -

A pesar de la discreción con la que llevan el problema de adicciones que sufre desde hace años su hermano Federico -y que salió a la luz en 2022 cuando, tras una entrevista del joven pidiendo trabajo y asegurando que vivía de la caridad de sus vecinos, los Prat decidieron emitir un comunicado en nombre de Joaquín Prat para revelar el complicado trance que estaban viviendo por la drogadicción de su hermano pese a sus intentos para que se rehabilitara- Alejandra Prat ha dado un paso al frente y se ha abierto en canal sobre este durísimo drama familiar.

La periodista se ha convertido en la útima invitada del programa que Ana Milán presenta en Cuatro, 'Ex. La vida después', y sin poder contener las lágrimas ha confesado que "duele muchísimo, mucho" ver cómo su hermano es un adicto y no tiene fuerzas suficientes para recuperarse y superar los problemas de drogadicción que arrastra desde hace más de una década.

Unas declaraciones a corazón abierto a las que reaccionaba en directo Joaquín este miércoles en 'El tiempo justo' en presencia de Alejandra y de la propia Ana Milán. Muy emocionado, ha asegurado que las drogas le han "destrozado la vida" a Federico y "casi se llevan por delante a mi familia".

De ahí que haya reconocido, con lágrimas en los ojos, que "llega un momento en el que no puedes evitar que haya ese efecto contagio y tengas que decir 'hasta aquí'". "A mí no me quedan lágrimas. Ya son muchos años. A ver si despierta. Despierta", ha expresado muy afectado y mirando directamente a cámara, como si se estuviese dirigiendo directamente a su hermano en una súplica silenciosa para que reaccione e intente superar sus adicciones.