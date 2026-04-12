José María Manzanares aplaude el regreso de don Juan Carlos a España "como aficionado a los toros"

MADRID, 12 Abr. (CHANCE) -

Aún con la resaca del homenaje recibido por don Juan Carlos en París por su libro de memorias, 'Reconciliación', ya se cuentan los días para su vuelta a España prevista para los próximos días, coincidiendo con la celebración de la segunda serie de la regata del Trofeo Xacobeo Sanxenxo, dentro de la liga española de vela de 6 metros que se celebra en la ría de Pontevedra.

Será la última parada de este regreso a Europa desde el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio por el que precisamente aplazó la visita que tenía prevista a Sanxenxo en marzo para regatear. El viaje sorprendió hace sólo una semana, coincidiendo con el final de la Semana Santa y con una cita señalada para todos los aficionados a los toros, el regreso de Morante de la Puebla a los ruedos. Algo que ha celebrado su compañero José María Manzanares: "Me ha gustado que cuando haya vuelto haya ido a una corrida de toros como aficionado", ha declarado.

"Estuvo en una corrida muy importante, de las más importantes del año y bueno, como visteis, los toreros le brindaron el toro, yo creo que a ellos les agradó también que estuviera y a mí por supuesto verle también", ha confesado recientemente, aplaudiendo la presencia del rey emérito en Sevilla.

Manzanares dice de don Juan Carlos que "ha sido siempre una persona muy entrañable para nosotros, para el mundo del toro y siempre nos ha apoyado" y de entre las "muchísimas" anécdotas que tiene con el padre del rey Felipe VI, ha destacado una en Brihuega el en año 2015: "Nos cayó un chaparrón enorme y se suspendió la corrida y luego tuvimos que saludarlo y estábamos todos calados".