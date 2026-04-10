Juan Peña, así ha sido su 46 cumpleaños rodeado de amigos

MADRID, 10 Abr. (CHANCE) -

Un año más Juan Peña ha reunido a algunos de sus amigos más especiales en la celebración -aunque tardía- de su 46 cumpleaños en la que también presentó su nuevo single 'De Madrid al cielo' del que pudieron disfurtar todos los asistentes. Siempre arropado por su mujer y gran apoyo, Sonia González, el cantante sopló las velas de la tarta agradecido por todo lo que ha conseguido gracias a su trabajo y dedicación en el mundo de la música durante tantos años.

Formando un verdadero equipo junto a su mujer y su hijo Tristán, el cantante reconocía que ambos viajan con él siempre que pueden para pasar la mayor parte del tiempo juntos. "Cuando tengo cosas en el extranjero, por contrato, el niño viene conmigo y con Sonia. Prefiero un poquito menos, pero mi mujer y el niño vienen conmigo" dejaba muy claro el cantante ante las cámaras. "El niño está conociendo mucho mundo, gente muy guay. En el cole va increíble y porque falte tres días no va a pasar nada" explicaba sobre la gran experiencia que supone para la familia este tipo de viajes.

Gran amigo de la familia Campos desde hace años, Juan explicaba el motivo por el cual Alejandra Rubio no estaba entre los invitados al cumpleaños: "No la he invitado, pero no es por nada, sino porque es otra edad, yo soy más de la pandilla de la madre". A pesar de todo, el cantante le desea lo mejor a Alejandra con este segundo embarazo: "Que tenga un embarazo genial, que decida lo que quiera, tiene el apoyo y el cariño de todas las personas que le tenemos cariño. La conozco desde que es pequeñita, que le vaya todo bien, de verdad". En cuanto a la sonada ausencia de Terelu Campos, Juan sí que explicó los motivos por los que no había podido acudir: "La operan el lunes. Terelu ha ido viniendo toda la vida, es como si estuviese aquí".