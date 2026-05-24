El juez Pedraz y Elena Hormigos, domingo familiar volcados en su hijo

MADRID, 24 May. (CHANCE) -

Atrás quedaron los fines de semana románticos, los almuerzos tranquilos y las charlas distendidas sin horarios. Santiago Pedraz y Elena Hormigos han cambiado bastante sus rutinas, pasando a tener unas jornadas, más ajetreadas, aunque también divertidas. Desde que le dieron la bienvenida a su hijo, la pareja está volcada en el cuidado del pequeño Jacobo. El niño tiene ya tres años y sólo piensa en corretear y jugar por la calle, descubriendo el mundo, y todo son risas para él y sus papás.

Esto hace que el magistrado y a la abogada compartan tiempo con otros padres que se encuentran en la misma etapa que ellos y así se les vio disfrutando de un domingo con amigos que iban con un niño, que se convirtió en el perfecto compañero de juegos de Jacobo.

Santiago y Elena se turnaron para atender el pequeño, y ambos dejaron constancia de la pasión que sienten por su retoño, al que miraban con dulzura sin poder dejar de sonreir. Elena, que lució un ajustado vestido de punto, prescindió de zapatos de tacón, apostando por zapatillas, buscando la mayor comodidad para así poder seguir el ritmo de su hijo. Elena está descubriendo la maternidad por primera vez, ya que se trata de su primer hijo, mientras que para Pedraz es el cuarto de sus vástagos.