Julia Janeiro, la alumna "maravillosa" de Alberto Dugarte: "Fue buena compañera y muy coherente"

MADRID, 14 Jun. (CHANCE) -

Alberto Dugarte, uno de los maquilladores más conocidos del panorama nacional, se ha sincerado sobre dos de las figuras que más han marcado su trayectoria profesional y personal: Julia Janeiro e Isabel Pantoja. En plena vorágine mediática en torno a la familia Janeiro-Campanario y al entorno de la tonadillera, el maquillador ha aprovechado para poner en valor a una de sus alumnas más mediáticas y aclarar, además, en qué punto se encuentra su relación con la artista y con su sobrina, Anabel Pantoja.

Sobre Juls, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Dugarte no escatima en elogios. "Ella fue buena alumna, fue maravillosa, fue compañera", asegura, dejando claro que su paso por su escuela de maquillaje dejó huella. Tanto es así que el profesional confiesa que, en más de una ocasión, le ofreció quedarse a trabajar con su equipo: "Le ofrecí incluso que se quedara a trabajar con nosotros", explica, dejando entrever el talento y la actitud de Julia entre brochas, sombras y camerinos.

Más allá de lo estrictamente profesional, Alberto también valora la madurez con la que la joven ha gestionado su vida en los últimos tiempos, especialmente en lo que se refiere a la exposición mediática. "Ella fue muy coherente, se centró, arregló su vida personal para poder soportar lo que conlleva estar en la palestra", afirma, subrayando que Julia habría tomado decisiones importantes para proteger su estabilidad mientras lidiaba con la presión de ser un rostro conocido desde muy joven.

En cuanto a Isabel Pantoja, el maquillador quiere cortar de raíz cualquier rumor de distanciamiento. "No, no, no existe ruptura para nada, la ruptura no existe porque es simplemente que yo no fui por motivos profesionales, no por motivos personales", aclara, dejando claro que su ausencia en algún compromiso concreto nada tuvo que ver con un desencuentro. Al contrario, insiste en el cariño que sigue sintiendo por la artista: "Yo sigo amando a Isabel", recalca, reafirmando así el vínculo afectivo y el respeto profesional que les une desde hace años.

Muy cercano también a Anabel Pantoja, no duda en salir en defensa de la colaboradora ante las informaciones y críticas que giran en torno a su papel como madre y a su entorno familiar. "A mí me cuesta creer todo esto que se está hablando", admite, para inmediatamente después poner el foco en el amor que la rodea: "Porque es una niña que es deseada, que es amada y que todos los que estamos en su entorno la queremos muchísimo. Entonces, yo me quedo con esto". Con estas palabras, el maquillador deja claro que, más allá del ruido mediático, su mirada se queda en el apoyo, el cariño y la cercanía que define su relación con Anabel y con el clan Pantoja.