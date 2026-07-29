Karina recuerda el insólito momento que vivió durante su operación: "Me puse a cantar 'El burrito sabanero'"

MADRID, 29 Jul. (CHANCE) -

Karina atraviesa una etapa de tranquilidad después del delicado problema de salud que sufrió el pasado año y del que poco a poco ha ido recuperándose. La cantante, que fue intervenida del corazón a finales de noviembre tras detectarle un problema cardiovascular, ha echado la vista atrás para recordar algunos de los momentos más duros de aquel episodio, sorprendiendo con una divertida anécdota ocurrida en pleno quirófano. Además, ha querido dedicar unas emotivas palabras a su exmarido, Carlos Manuel Díaz, a quien sigue considerando una de las personas más importantes de su vida.

Con el sentido del humor que siempre la ha caracterizado, la artista ha confesado que, aunque estaba bajo los efectos de la anestesia, era consciente de lo que ocurría a su alrededor y terminó protagonizando una escena de lo más inesperada. "Ay, sí, vaya. 'El burrito sabanero'. Yo me vi así, anestesiada, pero no del todo. Yo oía a los médicos, a las enfermeras... Como fue el 27 de noviembre y ya había mucho ambiente navideño, muchas luces y muchas cosas, pues se me ocurrió cantar 'El burrito sabanero... de camino de Belén'. Decían: 'Bueno, esta mujer está cantando, ¿no?'. Yo lo oía todo, pero no sentía nada", ha recordado entre risas.

Más seria se ha mostrado al hablar de la persona que estuvo a su lado durante aquellos complicados días. Pese a que hace años puso fin a su matrimonio con con el padre de una de sus hijas, Karina ha dejado claro que el vínculo entre ambos sigue siendo muy especial. "Aunque sea mi ex, hay algo que nos une desde el alma y yo creo que eso lo tendremos hasta el final de nuestros días", ha confesado.

La cantante también ha querido agradecer públicamente el cariño y los cuidados que recibió por parte de él durante su recuperación. "A mí, cuando estaba mal, cuando estaba más delicada, me iba a la farmacia, me llevaba a la modista... Es un amor", ha asegurado con evidente cariño.

Sin embargo, al ser preguntada por el padre de su otra hija, Rocío, ha reconocido que la situación es diferente, aunque ha dejado claro que lo verdaderamente importante para ella es la buena relación familiar. "La relación con Rocío es lo que realmente quiero. Y con mi nieto, ideal. Son dos seres maravillosos. Mis dos hijas y mis cuatro nietos son mis amores", ha afirmado, demostrando que, por encima de todo, su prioridad sigue siendo mantener unida a su familia.