Kylian Mbappé, protagonista del lanzamiento de su nuevo reloj sin el apoyo de Ester Expósito

MADRID, 19 May. (CHANCE) -

Amante de la moda y la tecnología a partes iguales, Kylian Mbappé se ha convertido en el gran protagonista del nuevo lanzamiento de Hublot, el exclusivo reloj Bang Reloaded que lleva su nombre. En esta ocasión el jugador del Real Madrid acudía a la presentación en la capital y lo hacía sin la compañía de su actual pareja, Ester Expósito, con la que vive un momento muy dulce en el amor.

Al igual que el deportista, también otros muchos rostros conocidos de diferentes ámbitos de nuestro país disfrutaban del lanzamiento rodeados de una gran expectación. La pareja formada por Paula Echevarría y Miguel Torres estuvieron entre los invitados a la cita en la que volvieron a derrochar química y complicidad como una de las parejas más estables del panorama nacional.

También en pareja acudió el modelo Juan Betancourt. A diferencia de los anteriores, el cubano disfrutaba de la presentación junto a su pareja Lola Rivas, aunque evitaba posar con ella frente a las cámaras apostando así por la discrección en esta nueva relación.

El actor Iván Sánchez o los ex jugadores del Real Madrid, Guti e Iker Casillas, completaron la lista de invitados a este nuevo lanzamiento de la conocida manufactura suiza.

Por su parte, Mónica Cruz apostaba por la discrección que le caracteriza en cuanto a los asuntos familiares evitando pronunciarse sobre las polémicas palabras de su cuñado, Javier Bardem, en las que tacha a los españoles de machistas. "A mí no me liéis. Preguntadle a él" sentenciaba la actriz en su llegada a la cita para la que eligió un elegante vestido en color negro con transparencias en la espalda.