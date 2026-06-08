León XIV, así ha sido su encuentro en el Santiago Bernabéu con Victoria Federica entre los invitados

MADRID, 8 Jun. (CHANCE) -

Ya en su último acto programado en la capital madrileña, el papa León XIV ha vuelto a darse un baño de masas como muestra de la gran repercusión a nivel mundial que está teniendo esta visita a nuestro país. En esta ocasión la cita tenía lugar en el estadio Santiago Bernabeú en el que el Pontífice se ha reunido con la comunidad diocesana de la capital en un acto conducido por los periodistas Christian Gálvez y Patricia Pardo.

En medio de una gran expectación y rodeado de fuertes medidas de seguridad, el Papa accedía al estadio donde le esperaban más de 80.000 personas entres las que también hubo muchos rostros conocidos de diferentes ámbitos de la sociedad española. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fueron algunas de las autoridades que se dejaron ver en el interior del estadio. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, disfrutaba una vez más del encuentro muy bien acompañado por su mujer Teresa Urquijo.

Intentando pasar desapercibida entre la multitud, Victoria Federica fue una de las invitadas al encuentro al que llegaba en solitario y vistiendo un elegante conjunto de chaqueta y falda en color negro. Ya en el interior, la sobrina del rey Felipe VI recurría a su teléfono móvil para inmortalizar algunos de los momentos más especiales del encuentro.

Tras el acto, el Pontífice abandonaba las instalaciones del estadio Santiago Bernabeu en el coche oficial y luciendo una gran sonrisa a través de la ventanilla del vehículo por la que también aprovechó a saludar a la multitud que le esperaba teléfono en mano. Tras él, también el resto de asistentes abandonaron el lugar donde vimos a la familia formada por Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas junto a sus cuatro hijos Eugenia, Luis, Alfonso y Enrique de Jesús. Felices por su encuentro con el Pontífice, confesaban a la salida: "Un privilegio poder estar y poder verle, de verdad que me ha emocionado y ha sido maravilloso". Además, explicaban que a Carmen Martínez Bordiú le hubiese encantado acudir a la cita: "Tenía mucha gente conocida, nos tenía a nosotros, y de corazón, y además como cristiana que es, pues también le hubiera encantado".

Despidiéndose a toda prisa de un chico que le acompañó hasta la salida, Victoria Federica definió su encuentro con el Papa como "súper guay" sin querer dar más detalles sobre cómo ha visto a sus primas en estos días durante la visita del Pontífice a Madrid.