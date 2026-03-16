Lidia Torrent se pronuncia sobre el concurso de su pareja, Jaime Astrain

Archivo - Lidia Torrent llega al Palacio de Santoña para asistir a la V edición de la gala benéfica ELLE x Hope, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España) - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Centrada en el trabajo donde no para de cosechar éxitos tras haberse hecho un hueco como presentadora en el panorama nacional, Lidia Torrent compagina a la perfección su faceta más profesional con la maternidad en la que sigue estando muy presente en el día a día para su hija Elsa.

Cuando se cumplen las primeras semanas de la marcha de su pareja, Jaime Astrain, a Honduras donde está participando en el reality de 'Supervivientes', Lidia reconoce que aún está asumiendo su marcha. "Sigo con el shock emocional, o sea que aún digiriendo todo" explicaba Lidia ante las cámaras de Europa Press en el desfile de Eduardo Navarrete dentro del marco de OMODA Madrid es Moda 2026. "Estamos muy orgullosos de él y estamos viendo lo que esperábamos, que esté fuerte mentalmente, que esté en las pruebas dándolo todo y siendo una máquina" reconocía Lidia a pesar del poco tiempo que llevan en el reality.

Feliz de apoyarlo también en esta nueva aventura de su vida, la hija de Elsa Anka prefiere no formar parte de los conflictos de Jaime en 'Supervivientes' donde ya lo hemos visto enfrentarse a su compañera Marisa Jara por desacuerdos en la convivencia. "Ellos enterraron en el hacha de guerra, o sea que si ellos ya han dicho que está todo bien, pues nada, ¿para qué hurgar más?" sentenció la presentadora al respecto. Conocedora en primera persona del caracter del padre de su hija, Lidia cree que Astrain no se meterá en discusiones absurdas, aunque las condiciones extremas que se viven en la isla pueden hacer que se muestre más suceptible: "Jaime tiene carácter y dirá las cosas que sienta y piense. Prima sobre todo que está en una circunstancia X en la que es fácil saltar pero luego cuando se baja toda tierra ya te entiendes mejor y eso es lo que les ha pasado a ellos".