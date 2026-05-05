MADRID, 5 May. (CHANCE) -

Después de la polémica separación de 'Andy y Lucas' en octubre de 2025 tras más de dos décadas formando uno de los dúos más populares de nuestro país, Lucas y Andy atraviesan por momentos muy diferentes. Mientras el primero está alejado del foco mediático y centrado en su operación de nariz -tras la intervención que le deformó el apéndice nasal al no seguir las recomendaciones médicas- sin noticias sobre su futuro musical, el segundo ha arrancado su carrera como solista sin el éxito esperado.

Y es que a pesar de la buena acogida de su primera canción en solitario, 'Marioneta', la venta de entradas para los conciertos de su gira 'Solo Tour' -que hasta ahora ha tenido paradas en ciudades como Madrid y Barcelona y pasará por otras como Sevilla, o Valencia- no va todo lo bien que le gustaría, y a principios de marzo salía a la luz que se había visto obligado a cancelar sus actuaciones en Girona y Palma de Mallorca por el escaso interés del público.

Un complicado momento sobre el que se sinceraba hace unos días ante las cámaras de Europa Press, confesando sus problemas de salud mental y revelando que horas antes de su show en la capital tuvo que ir al hospital tras sufrir un ataque de ansiedad: "Hoy estás aquí, después bajas y muchas veces no entendemos qué pasa, o por qué bajas o por qué subes... Tienes que estar al pie del cañón, tienes que ser simpático siempre... al final es un personaje lo que te creas con este trabajo. Como dicen, este es el precio de la fama, pues te guste o no es lo que hay".

"Son muchas cosas que uno piensa, no solo en el trabajo, también cosas personales, y es mucha responsabilidad la que tiene uno. Y si te digo la verdad, no estoy disfrutando del todo de esto porque tiene que arrancar y todavía no tengo una estabilidad" ha reconocido a corazón abierto, esperanzado con que poco a poco su carrera en solitario se consolide.

Ante esta inesperada confesión, Lucas prefiere mantenerse al margen de todo lo relativo al que fue su otra mitad durante 20 años y, en su reaparición ante las cámaras 'oculto' tras una mascarilla, ha huido a las carreras dejando claro que no tiene nada que decir sobre el escaso éxito de Andy, y que tampoco piensa apoyarlo públicamente: "No, gracias, gracias. Nada, nada. No tengo más nada que hablar con ustedes" ha zanjado cerrando su coche de un portazo. ¡Dale al play y no te lo pierdas!