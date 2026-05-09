Mar Flores apoya el debut literario de Alejandra Rubio y se confiesa ante la llegada de su segundo nieto

MADRID, 9 May. (CHANCE) -

Alejandra Rubio afronta una etapa muy especial marcada por su segundo embarazo y por el lanzamiento de su nuevo proyecto profesional: una novela romántica con la que da el salto al mundo literario. En plena expectación por este estreno editorial, la joven se prepara para presentar el libro ante el público mientras su entorno familiar vive también con intensidad esta nueva etapa, especialmente su suegra, Mar Flores, que vuelve a convertirse en abuela.

La modelo reconoce que desconocía la fecha exacta de la presentación del libro de Alejandra, aunque se muestra correcta y conciliadora al hablar del tema. "Fantástico, ya lo había escuchado y nada, le deseo mucha suerte. Me han dicho que va a presentarlo la semana que viene. No lo sabía, pero que mucha suerte, claro", asegura, dejando claro que respalda este nuevo paso profesional de la pareja de su hijo y que le desea lo mejor en esta faceta como autora de novela romántica.

En relación a que va a ser abuela de nuevo, Mar admite lo evidente y no esconde su ilusión por la llegada de otro nieto. "Evidente, es evidente. Es obvio y hasta caer, contenta, muy contenta", afirma, dejando ver la alegría con la que vive esta nueva etapa familiar. Además, presume de energía a la hora de disfrutar de los pequeños de la casa: "Al suelo que voy, ay, que me tiro al suelo a jugar con ellos", comenta entre risas, mostrando una imagen cercana y muy volcada en sus nietos.

Sobre cómo está actualmente su relación con su hijo Carlo Costanzia, la modelo prefiere responder desde una perspectiva más general, pero cargada de cariño. "Bueno, pues las madres siempre tenemos buena relación con los hijos. Los hijos a veces van y vienen, pero nos queremos mucho", reconoce, dejando entrever que, pese a las idas y venidas propias de cualquier familia, el vínculo entre ambos se mantiene fuerte.