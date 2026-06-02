Mar Flores, molesta, se planta tras su sonada ausencia junto a Alejandra Rubio en la Feria del Libro

MADRID, 2 Jun. (CHANCE) -

Apenas 15 días después de la publicación de su primer libro, Alejandra Rubio se ha dado un baño de masas en los dos días -viernes 29 y domingo 31 de mayo- que ha estado firmando ejemplares de 'Si decido arriesgarme', en la Feria del Libro de Madrid junto a otros autores consagrados como David Uclés o Elísabet Benavent.

Un momento muy especial en el que, como no podía ser de otra manera, la nieta de María Teresa Campos estuvo arropada por sus padres, Terelu Campos y Alejandro Rubio, su novio Carlo Costanzia y su suegro Carlo Costanzia di Costigliole, que presumiendo de la maravillosa relación que tiene con su nuera viajó desde Italia para estar a su lado.

Quien sin embargo prefirió no acercarse al Retiro para apoyar a Alejandra fue Mar Flores, que en su reaparición tras su sonada ausencia en el debut de la pareja de su hijo en la Feria del Libro -quizás para evitar un tenso reencuentro público con su exmarido- se ha plantado ante las cámaras y ha dejado claro que está harta de que le pregunten constantemente por su relación con la sobrina de Carmen Borrego.

"O sea... ¿vamos a estar así toda la vida? Me alegro tanto. Muchas gracias pero ya tenéis que dejar esto como si fuera algo normal" ha sentenciado, sorprendida porque se le siga preguntando si se alegra de los éxitos de su nuera. Además, con un revelador "por favor" ha reaccionado a si le ha dolido ver a Costanzia di Costigliole como uno más en la familia de Alejandra y Carlo, dejando en el aire si le gustaría que la pareja en su firma en la Feria con su biografía 'Mar en calma' este fin de semana. ¡Dale al play y no te lo pierdas!