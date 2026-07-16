Mariló Montero hace una importante aclaración sobre la segunda boda de Rocío Crusset y Charlie Schein en Ibiza

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

'Vanitatis' revelaba hace unos días que, tras darse el 'sí quiero' en una ceremonia íntima en Nueva York el pasado 30 de mayo a la que tan solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos, Rocío Crusset y Charlie Schein se casarán por segunda vez el próximo 24 de julio en Ibiza. Una ceremonia relajada en un entorno idílico en la que la pareja celebrará su amor con todos aquellos que no pudieron viajar a la Gran Manzana hace casi dos meses, y sobre la que ahora la madre de la novia, Mariló Montero, ha hecho una importante aclaración.

"No se casa, mi hija ya está casada. Mi hija y Charlie ya están casados, lo que pasa que como la boda era tan reservada en Nueva York, ahora van a hacer una celebración con los amigos que no pudieron ir a la ceremonia en Estados Unidos" ha explicado, asegurando que por lo menos que ella sepa no habrá una 'reboda' en una pequeña ermita ibicenca antes de comenzar la fiesta como se ha comentado: "No me he enterado de nada. Ya están casados. No van a hacer ninguna ceremonia". Una segunda boda que ha insistido en que solo será "una fiesta con las amistades, con los amigos que no han podido ir a Nueva York, pues lo van a hacer así".

Y aunque se ha apuntado que a esta nueva celebración de su boda asistirían también ella, su exmarido Carlos Herrera, y el hermano de Rocío, Alberto, con su mujer Blanca Llandres y su bebé Marcos -que nació a principios de marzo-, Mariló ha expresado que en este caso la familia se quedará al margen "porque ya nosotros lo hemos celebrado en tiempo y forma y ahora pues por los amigos, lo normal. Lo que no se pudo hacer allí, pues lo van a hacer aquí". "Pero no es boda. Dos bodas no" ha sentenciado.

"Te casas y hay varias formas de casarse, múltiples, y en la modalidad que ellos eligieron fue una boda muy reservada pero, claro, quieres compartir con tus amistades y con la gente que no pudo ir pues esa fiesta. Y es lo que van a hacer" ha añadido, revelando que la pareja ha decidido hacerlo en Ibiza y no en Sevilla o en Sanlúcar de Barrameda -los refugios de la modelo cuando regresa a nuestro país- porque "les gusta a los dos muchísimo. Yo creo que es una isla preciosa, muy divertida, muy bonita, con muchas oportunidades. Vamos, que podría haber que elegido cualquier otro punto de España pero, bueno, han elegido eso, verano. En Ibiza veranean normalmente allí algunos días de verano todos los años. Supongo que por eso también".

Entre risas, además, ha respondido a si después de esta fiesta Rocío y Charlie se irán de viaje de novios, asegurando que "viven en una eterna luna de miel ellos. Viajan muchísimo, o sea que...".

Feliz, Mariló ha confesado que no tiene más que buenas palabras para su yerno, al que ha definido como "fascinante. Es un hombre maduro, están hiper enamorados y yo los veo que están muy felices, y la verdad es que los ves que están muy bien. Se me hace raro decirle tu marido porque es muy reciente y todavía pues le ves como la niña, pero es muy bonito".

De ahí que reconozca que no cree que tarden mucho en convertirse en padres, ya que como ha desvelado "les apetece muchísimo y además ahora viendo a Marcos, a nuestro bebé, Rocío está enamorada también de Marcos, lo coge, lo cuida, tiene muchas ganas de darle el bibe y no creo que tarden mucho en hacer su propia familia. Sí". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!