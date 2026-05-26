Mariló Montero, rumbo a Nueva York para la boda 'secreta' de su hija Rocío Crusset con Charlie Schein

MADRID, 26 May. (CHANCE) -

Hace unos días, y a pesar de los deseos de los novios de que su boda fuese 'secreta' para poder disfrutarla con tranquilidad, salía a la luz que Rocío Crusset y su novio, el financiero estadounidense Charlie Schein, se darán el 'sí quiero' este sábado 30 de mayo en Nueva York acompañados tan solo por sus familiares y amigos más cercanos, poniendo así el broche de oro a una discreta historia de amor que comenzó hace aproximadamente un año, después de que la modelo rompiese con Maggio Cipriani tras seis años de relación.

Una gran noticia que confirmaba muy emocionada Mariló Montero, que muy generosa con la prensa revelaba los primeros detalles del que promete convertirse en el día más feliz en la vida de su hija: "Somos muy muy poquitos invitados, muy poquitos. Es una boda híper reservada y así va a tratar de que sea. Será religiosa y el padrino es el papá. Bueno, le quitas a la Herrera de ser padrino y le das un disgusto tremendo. Está emocionadísimo, como todos".

"Pero no vamos a trasladar más detalles, vamos a tratar de que ya que no es secreto, pues que haya reserva. Si trascienden las cosas, pues porque sea por otra parte. A mí me dicen esto es secreto y yo guardo el secreto. Siendo Nueva York no habrá tumulto, entonces quieren que sea una cosa muy íntima, íntima, íntima, sencilla y tranquila sobre todo. Va a ser preciosa, va a ser muy bonita" afirmaba convencida con una gran sonrisa.

Y ahora, aunque todavía falta casi una semana para el gran día, Mariló ha puesto rumbo a Nueva York para pasar unos días con Rocío y Charlie y ayudarles con los preparativos finales. "Siempre hay que preparar cositas aunque está todo hecho ya cerrado. Nueva york me gusta muchísimo disfrutarla y vivirla y entonces pues si puedo escaparme más días, me da oportunidad de poder disfrutar porque es donde mi hija ha encontrado el lugar de hacer su carrera, está trabajando muchísimo, tiene su vida hecha y lleva casi 9 años y está muy cómoda y contenta allí" ha reconocido a su llegada al aeropuerto de Madrid para coger el vuelo.

Aunque no ha querido dar ninguna pista del look que lucirá en la boda de su hija, la periodista sí ha adelantado que "voy a llevar joyas de Suárez y hasta ahí puedo leer".

"Esperemos que sea una boda perfecta, iba a ser secreta, que la idea era esa para estar tranquilos y lo que pedimos. Está feliz, están encantados y disfrutando mucho de todo de los detalles de la organización y están emocionados" ha confesado.

"Ya que el secreto se ha desvelado antes de tiempo, lo único pues que me da pena porque las personas cercanas y familiares a las que no le habíamos contado nada pues afortunadamente nos quieren, entienden las circunstancias y nadie se molesta, entonces es lo que quería transmitir simplemente, que mantener secreto pues tiene estas consecuencias, pero desde luego nuestro entorno todo el mundo la ha entendido y nos desean felicidad y es lo que estamos diciendo. Rocío es discreta y esperemos que sea así el día de autos" ha concluido con una gran sonrisa antes de su viaje a Nueva York.