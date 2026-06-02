Maxi Iglesias, de su química con Magui Corceiro, a su confesión sobre su vida íntima en 'La Revuelta'

MADRID, 2 Jun. (CHANCE) -

En el ojo del huracán mediático por su romance con Aitana Sánchez-Gijón, sobre el que ninguno de los dos se ha pronunciado por el momento -aunque en los últimos meses han sido fotografiados juntos en varias ocasiones las imágenes hablan por sí mismas-, Maxi Iglesias ha regresado al plató de 'La Revuelta' apenas 30 días después de su última visita al programa de David Broncano y de confesar entre risas que en el terreno íntimo (justo después de ser pillado con la actriz) "he suspendido muchísimo, no he tenido tiempo de nada por trabajo, así que muy poco, fatal. Me he abandonado un poquito en ese sentido".

En esta ocasión el intérprete no lo ha hecho solo sino muy bien acompañado por Margarida Corceiro para promocionar su nuevo proyecto, la película 'Todo lo que nunca fuimos', adaptación al cine de la novela de Alice Kellen que se estrenará el próximo 5 de junio y en la que, como ha reconocido intercambiando miradas y sonrisas cómplices con su compañera, "es la única vez que me han iluminado para que salga guapo y salgo increíble. Me dan ganas hasta a mí de liarme conmigo mismo".

Una entrevista en la que ha quedado más que evidente la química que desprenden la actriz portuguesa y Maxi, y en la que como no podía ser de otra manera Broncano -que se ha saltado la del dinero en el banco- les ha hecho la pregunta clásica sobre el número de relaciones sexuales que han tenido en el último mes.

Y mientras Magui -de lo más cómoda junto a su compañero- ha esquivado divertida la cuestión "agradeciendo la curiosidad" por su vida íntima, el protagonista de 'Valeria' ha admitido que "prefiero quedar de soso aburridín que pasarme de frenada porque cualquier mamarrachada me va a hundir". "Acabo de volver de Donosti también de un rodaje y no he tenido mucho tiempo, la verdad. Igual un poco como el mes pasado que cuando estuve aquí. Quizá un poco mejor pero tampoco puedo... Me encantaría decirte... Es que sigo igual de regular", ha revelado dejando al presentador sin palabras: "Segundo mes que Maxi Iglesias ha pinchado" ha comentado incrédulo.

Además de su paso por 'La Revuelta', Maxi y la portuguesa Margarida Corceiro también han presentado 'Todo lo que nunca fuimos' ante las cámaras junto al resto de protagnistas de la película, entre los que se encuentran Armando del Río, Marta Solaz, Natalia Rodríguez, Clarice Alvés -mujer del exfutbolista Marcelo- y su director Jorge Alonso.

Lejos de su habitual simpatía y cercanía con la prensa, y buscando huir de las preguntas sobre su romance con Aitana Sánchez-Gijón, el actor se ha limitado a posar con su mejor sonrisa sin dar opción a entrevistas a pesar de estar en plena promoción de su nuevo proyecto. Tampoco al abandonar el photocall cuando, escoltado por varias personas, ha hecho oídos sordos a cómo va su idilio con la protagonista de 'Amarga Navidad'.