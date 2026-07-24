Mónica Medina ya sabe la fecha en la que será desahuciada por Emilio Gutiérrez-Caba

MADRID, 24 Jul. (CHANCE) -

Meses después de irrumpir en la escena mediática después de que su expareja Emilio Gutiérrez Caba le exigiese que abandonara la vivienda en la que lleva residiendo 20 años y que según ella el actor le cedió gratuitamente tras su separación, Mónica Medina está a punto de ser desahuciada después de que el popular artista haya puesto el asunto en manos de la Justicia ante su negativa de abandonar el lugar por las buenas.

Tal y como ha revelado en su reaparición junto a su abogada este viernes en 'Vamos a ver', será el próximo 15 de septiembre cuando se efectúe el desahucio, aunque como ha asegurado antes intentará por todos los medios llegar a un acuerdo con el veterano intérprete a pesar de que actualmente su relación está completamente rota: "No hemos hablado. Me hubiese gustado que las cosas hubieran transcurrido de otra manera y no acabar de esta manera tan gélida, porque no contesta a mis llamadas ni a mis mensajes. Necesitaba una solución más humana y no estrictamente legal, hablar cara a cara como cuando venía a casa a comer" ha confesado.

Reconociendo que en un principio se equivocó porque "soy como una niña en carácter aunque tenga 80 años" y accedió a que se vendiese su casa a cambio de una pequeña comisión, posteriormente lo pensó mejor y se dio cuenta de que en las últimas décadas ha sido ella la que se ha hecho cargo del IBI, las derramas de la Comunidad, los pagos de las facturas y las reformas de fontanería, electricidad o puertas que ha hecho a la vivienda -según ella se habría gastado 70.000 u 80.000 euros- por lo que intentará que Emilio acceda a venderle la propiedad por un precio bastante inferior al de mercado.

Además, ha puntualizado que aunque el piso figura a nombre de una sociedad del actor, ella aportó el 10% del valor cuando lo compraron, y no ve justo que ahora tenga que irse tras dos décadas viviendo allí y cuando se han triplicado los precios de la zona, lo que imposibilita que pueda acceder a otra vivienda.

Respecto a las informaciones que apuntan a que sería propietaria de varios pisos, Mónica ha explicado que tras el fallecimiento de su madre hace 8 años ella y sus hermanos heredaron dos casas, si ella hubiera sabido que Emilio iba a 'echarla' de su hogar le hubiese comprado su parte a sus dos hermanos, algo que con la subida de su valor es imposible ahora. "Nos estamos deshumanizando" se ha lamentado.

Un delicado trance, ya que en apenas mes y medio será desahuciada de su piso, sobre el que no ha querido hacer declaraciones a su salida de Mediaset, dejando en el aire si está tranquila y si confía en llegar a un acuerdo con el actor para no tener que abandonar el que ha sido su domicilio en los últimos 20 años.