Nicole Wallace sobre cómo está su corazón: "El día que haya un chico todos tendremos que celebrar"

MADRID, 9 Abr. (CHANCE) -

Convertida en una de las promesas del cine español, Nicole Wallace ha presentado su último proyecto para la plataforma digital 'Prime Video' y lo ha hecho en medio de una gran expectación y el apoyo incondicional de su madre. La actriz, que protagoniza la serie 'La casa de los espíritus' junto al actor Alfonso Herrera reconocía durante la presentación que su madre está feliz de verla en el mítico papel de Clara del Valle.

"De vez en cuando me manda un mensaje random y me dice, no me puedo creer que mi hija sea Clara del Valle. Ella vino a Chile, estuvo en el rodaje, lloró algunos días y ha visto los capítulos de la serie, está contenta" explicaba Nicole durante la presentación de la serie que llegará a la plataforma el próximo 29 de abril con un elenco de lujo que completan otros rostros conocidos como Dolores Fonzi, Fernanda Castillo o Maribel Verdú. A pesar de ser una de sus mayores fans, Nicole también reconocía que su madre es especialmente crítica con ella y con sus trabajos: "Mayor crítica y fan número uno. O sea, ambas a la vez. Además ella es muy cinéfila y tiene mucho criterio, así que está contenta y yo también".

Consciente del gran éxito que le rodea y de lo complicado que puede llegar a ser procesar todo lo que le ha pasado, Wallace revelaba cuál es su secreto para mantener los pies en la tierra: "Disocio mucho, la verdad. Creo que es mi forma de procesar todo y mi mayor amigo también, porque si no me volvería loca. Soy una persona muy tranquila, mi vida es bastante simple cuando no estoy haciendo estas cosas".

A pesar de su entereza y naturalidad, Nicole sí que confesaba qué es lo que más miedo le da de la fama y el éxito: "Me agobia perder un poco de privacidad, que creo que es la cosa más humana del mundo porque los seres humanos no están hechos para esto, pero lo llevo como puedo". Además, la actriz matizaba: "Me agobia más cuando salgo con mis amigos o familia que no ha decidido este trabajo y no tiene por qué tener las consecuencias de ello". Intentando mantener su vida privada alejada del interés que levanta su trabajo como actriz, Wallace bromeaba ante las cámaras sobre cómo está su corazón: "Creo que el día que haya un chico todos tendremos que celebrar".