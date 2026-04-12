¿Con ordenador o iPad como Alejandra Rubio? Mar Flores responde cómo ha escrito su libro

MADRID, 12 Abr. (CHANCE) -
Alejandra Rubio anunciaba hace unas semanas que se retiraba de la televisión de manera temporal para volcarse en su segundo embarazo y vivirlo con la tranquilidad que necesita, pero no hay cosa que haga que no genere una polémica. La última ha llegado gracias al anuncio que ha hecho a través de sus redes sociales, donde hace sólo unos días, daba a conocer que, a sus 26 años, y para sorpresa de propios y extraños, había adquirido su primer ordenador.
Hasta ahí todo hubiese sido un simple shock si no fuese porque la hija de Terelu Campos está a la espera de la publicación de su primera novela, por lo que las redes empezaron a arder preguntándose cómo había escrito entonces el libro. Alejandra respondía tirando de ironía: "Para los que estáis sin dormir porque no haya utilizado un ordenador hasta ahora, os dejo prueba gráfica de mi iPad con teclado, donde he escrito el libro con la aplicación Word de Microsoft, no sé si la conocéis", escribía junto a una fotografía dedicada a sus haters con sumo cariño.
¿Y qué hay de su suegra? Mar Flores publicó su libro de memorias, 'Mar en calma', el pasado mes de septiembre y el contenido ya traía consigo la polémica suficiente como para ahondar en la manera en la que la modelo hizo su manuscrito, pero quizá entre visita y visita las dos han podido compartir secretos de escritoras. Lo cierto es que cuando a la madre de Carlo Costanzia se le pregunta, no puede evitar reírse.