Pablo Carbonell desvela su vínculo con la madre de Aitana Sánchez-Gijón tras su muerte: "Era su hijo adoptivo"

MADRID, 28 Abr. (CHANCE) -

Aunque muchos no asocian a Aitana Sánchez-Gijón y a Pablo Carbonell, la actriz y el artista son primos. De ahí que a pesar de la discreción con la que la protagonista de 'Un paseo por las nubes' ha querido llevar la muerte de su madre, Fiorella de Angelis, este domingo 26 de abril a los 86 años, el cantante de 'Toreros muertos' no haya dudado en romper su silencio para descubrir cómo era la italiana y rendirle homenaje revelando el vínculo tan especial que les unía.

"Mi tía Fiorella era una tía mía política, pero la quería como si fuera de mi propia familia. Soy su sobrino, pero yo me consideré siempre, vamos, directamente un hijo adoptivo de ella. Era una mujer fascinante, hermosísima" ha expresado muy emocionado sin ocultar lo importante que era para él.

"Y demás, hay gente que dice que esto es un honor que conceden las personas que se van. Estuve cuando se fue. En ese preciso momento se fue. Bueno, quiero decir que igual le dio un o, no le dio nada. Pero vamos, estaba allí en el último suspiro de esta mujer maravillosa, la mamá, la nona Fiorella" ha añadido, desvelando así que estaba a su lado cuando falleció.

Sobre lo que sin embargo no ha querido decir nada es sobre el romance que Aitana estaría viviendo -o habría vivido hasta que salió a la luz pública con unas apasionadas imágenes besándose en plena calle- con el también actor Maxi Iglesias: "Nunca he tenido interés en eso. Además no sé ni para qué he contado lo que he contado. No, tú me tiras de la lengua" ha zanjado, arrepentido de haber confesado su especial unión con su tía Fiorella.

Además, tajante, ha asegurado que le parece "más coherente la Corona que el toreo" a pesar de que tampoco sea monárquico. ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!