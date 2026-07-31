Paz Vega, desolada por la muerte de Manolo Solo: los rostros más conocidos del cine se despiden del actor

MADRID, 31 Jul. (CHANCE) -

La muerte de Manolo Solo ha dejado un profundo vacío en el mundo de la interpretación española. El actor gaditano, fallecido a los 62 años a causa de un cáncer, fue despedido este viernes por numerosos compañeros y amigos que quisieron acompañar a su familia en la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de San Isidro de Madrid. Ganador del Premio Goya al mejor actor de reparto por Tarde para la ira y con una trayectoria de más de tres décadas en cine, televisión y teatro, el intérprete era una de las figuras más respetadas y queridas de la profesión.

Desde que la Academia de Cine confirmó su fallecimiento, las muestras de cariño y reconocimiento no han dejado de sucederse. A lo largo de la jornada, personalidades del mundo del cine acudieron al tanatorio para darle el último adiós, entre ellas Paz Vega, Eduard Fernández, Fernando León de Aranoa, Nadia de Santiago y Álvaro Morte, además de otros compañeros de profesión que compartieron con él rodajes, escenarios y proyectos a lo largo de su carrera.

Una de las imágenes más conmovedoras fue la de Paz Vega, que abandonó el tanatorio visiblemente afectada tras pasar varias horas en el interior del sepelio. Muy seria y sin querer detenerse ante los medios de comunicación, la actriz se dirigió directamente a un taxi que la esperaba a la salida, reflejando con su gesto el enorme impacto que ha causado la pérdida de Manolo Solo entre quienes le conocieron de cerca.

También Eduard Fernández, Fernando León de Aranoa, Nadia de Santiago y Álvaro Morte quisieron estar presentes en una despedida marcada por el respeto, el silencio y la emoción. Todos ellos coincidieron en el tanatorio con otros representantes del panorama cinematográfico español que no quisieron faltar al homenaje a un actor cuya carrera estuvo marcada por la versatilidad, el rigor interpretativo y una enorme calidad humana.

La desaparición de Manolo Solo supone la pérdida de uno de los grandes secundarios del cine español, un intérprete capaz de dejar una huella imborrable en cada uno de sus personajes. Su legado permanecerá en películas como 'Tarde para la ira', 'El buen patrón', 'Celda 211', 'La isla mínima' o 'Cerrar los ojos', trabajos que consolidaron su prestigio y le convirtieron en un referente para varias generaciones de actores.