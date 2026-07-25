MADRID, 25 Jul. (CHANCE) -

Susanna Griso y Luis Enríquez viven un fin de semana de ensueño en la Costa Brava. La pareja celebró este viernes la fiesta previa a su boda en S'Agaró, rodeados de familiares y numerosos amigos, y hoy sábado 26 se dará el esperado "sí, quiero" en una ceremonia civil junto al mar.

A la preboda fueron llegando algunos de los nombres más cercanos al entorno profesional y personal de la presentadora. Entre los asistentes destacaron Maite Casademunt, Ángel Antonio Herrera y Carmen Ro, además de la periodista y escritora Marta Robles, que ha acudido acompañada de su marido, Luis Martín de Bustamante. Tampoco han faltado Miquel Valls, el director de televisión David Valldeperas, Alberto Díaz y su mujer, Cristina Soria, entre otros muchos amigos que han querido sumarse a este aperitivo del gran día. La periodista, muy pendiente de todos, atendió a los asistentes conversando con algunos de ellos en pequeños corrillos y agradeciendo su presencia.

Entre los invitados a la preboda también ha llamado la atención la presencia de María Zurita. La sobrina del rey don Juan Carlos asistió a la fiesta previa a la boda de Susanna y Luis y ha desvelado cómo ha visto a la presentadora en estas horas clave: "Muy bien, muy tranquila". Por su parte, Marta Robles ha resumido el ambiente que se vive en S'Agaró: "Todo maravilloso. Todo va bien. Muy bien, están encantadas y felices".

Otro de los rostros conocidos presentes en la fiesta ha sido Gema López, que ha contado cómo se encuentra Susanna Griso a escasas horas de su boda: "Yo la he notado tan tranquila, pero es que ella es muy tranquila". La periodista también se ha mostrado ilusionada con este fin de semana de celebración: "Con muchas ganas de fiesta, parecía que no iba a llegar nunca".

Pilar Vidal se ha deshecho en halagos hacia su amiga y su prometido, recordando la historia de amor de la pareja y su vínculo profesional con ambos: "Yo estoy muy feliz porque adoro a Susanna, me parece de las mejores compañeras que he podido tener. Se merece ser feliz y yo sé que va a ser muy feliz". Sobre Luis, ha añadido que le parece "un tío listísimo y guapísimo" y que ve a la pareja "súper enamorada". Para ella, este enlace es la celebración del "amor de verdad" y la confirmación de que estaban "predestinados".

En la fiesta previa tampoco ha faltado Nando Escribano, que ha explicado el estado de ánimo de la pareja en estas horas previas al enlace: "Están cero nerviosos, cero, cero nerviosos, están súper contentos. Sólo preocupados de que la gente se lo pase bien". Miquel Valls, por su parte, ha señalado las razones por las que sus amigos forman tan buena pareja: "Tienen muchas cosas en común, comparten muchas aficiones y tienen caracteres muy afines. A mí me parece la pareja perfecta y de guapos". Un retrato que refuerza la idea de que la boda que se celebra este sábado en la Costa Brava es, además de un gran acontecimiento social, la culminación de una relación sólida y muy compartida.