Preocupación por Bertín Osborne. Cancela su próximo concierto por motivos de salud: "Me falta el aire"

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

Nuevo revés para Bertín Osborne. Dos semanas después de su regreso a los escenarios tras la fuerte neumonía que sufrió en mayo y que le obligó a cancelar sus compromisos profesionales y paralizar su agenda a la espera de recuperarse, el artista se ha visto obligado a suspender su próximo concierto, previsto para este viernes 17 de julio en las fiestas de Nuestra Señora del Carmen del madrileño barrio de Chamberí por motivos de salud.

Las alarmas sobre si estaba totalmente repuesto de su enfermedad se encendieron el pasado 3 de julio, cuando se convertía en el protagonista junto a David Bustamante del aniversario del popular Bingo Las Vegas en la capital. Lejos de la reaparición soñada y aunque ganas no le faltaron, el cantante de rancheras tuvo serios problemas de entonación, desafinando varias veces y siendo incapaz de llegar al tono requerido por sus canciones, teniendo que dejar el micrófono e invitar al público a cantar con él en varios momentos porque, como confesaba con naturalidad, le faltaba el aire tras los problemas pulmonares que sufrió hace dos meses.

Y este miércoles se han cumplido los peores presagios, cuando la Junta Municipal de Chamberí ha comunicado la cancelación de su próximo concierto por "motivos de salud" de Bertín, que poco después ha roto su silencio a través de Susana Uribarri en el programa 'Y ahora Sonsoles' para aclarar cómo se encuentra y lanzar un mensaje tranquilizador a sus seguidores.

"No he recaído de la neumonía pero no estoy bien, todavía tengo secuelas y no puedo cantar. Todavía me falta el aire y tengo demasiadas flemas. La saturación de oxígeno no es buena" ha expresado en un audio enviado a la representante, revelando que todavía tiene que someterse a varias pruebas que le ha mandado el médico porque, como reconoce, no está preparado ni "en condiciones" para subirse a un escenario al nivel que su público se merece y en su actuación en el bingo -algo que hizo por amistad- "fue un sufrimiento porque no podía cantar".