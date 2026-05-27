MADRID, 27 May. (CHANCE) -

Alejada del foco mediático desde hace décadas, Pepa Flores, la inolvidable Marisol, estaría atravesando uno de los momentos más delicados de su vida. La que fuera niña prodigio de nuestro cine con películas como 'Rumbo a Río', 'Un rayo de sol', o 'Tómbola', que se retiró del cine en 1985 y que desde entonces ha intentado llevar una vida 'anónima' -algo que no siempre ha conseguido- en su Málaga natal, vuelve a convertirse en noticia por las preocupantes informaciones que llegan sobre su estado de salud.

Tal y como desvela este miércoles en su portada la revista Semana, la artista arrastraría un importante bajón anímico desde la muerte de Massimo Stecchini, el amor de su vida y con el que mantuvo una discreta relación durante más de 30 años, en septiembre de 2023. Como ha asegurado el director de la publicación, Jorge Borrajo, tras perder a su pareja "pasó de la felicidad absoluta a una tristeza profunda y a un estado de ánimo bastante bajo del que no termina de remontar".

Tanto es así que a pesae de estar "muy arropada por sus amigos, familia y especialmente por sus hijas", Pepa, de 78 años, habría sufrido un bache de salud por el que habría estado ingresada hace 4 meses. Un paso por el hospital que supuso una "pérdida de peso y la dejó más flojita" todavía.

De ahí que sus tres hijas, María Esteve, Tamara y Celia Flores -fruto de su relación con el famoso bailarín Antonio Gades, del que se separó en 1986 tras una apasionada historia de amor repleta de altibajos- "se reunieran para tomar importantes decisiones" pensando en el bienestar de la icónica Marisol.

"Han reorganizado algunos aspectos personales y económicos de Pepa para tenerla bien atendida" ha señalado Borrajo, apuntando que además de "vender otras propiedades porque la prioridad es que esté muy bien atendida", la actriz habría dejado su piso en La Malagueta para trasladarse a vivir con su benjamina, Celia, con la que estaría "de maravilla".

"Eso es lo bueno que tiene Pepa, tres hijas que se desviven por ella y que entienden que su madre sigue sin superar la muerte de su compañero de vida y tienen que estar. No termina de remontar", ha concluido el director de Semana en 'El tiempo justo'.