Raquel Bollo reaparece muy tranquila en la Semana Santa sevillana siempre al lado de su hijo, Manuel Cortés

MADRID, 30 Mar. (CHANCE) -

Después de muchas semanas de polémicas rodeando a Gloria Camila y Manuel Cortés, la última entrevista del joven ha hecho que la tranquilidad en la vida de la hija de José Ortega Cano vuelva a saltar por los aires. Tras haber anunciado que tomará acciones legales contra Manuel por desvelar sus relaciones privadas, esta vez ha sido Raquel Bollo la que ha dado la cara por su hijo dejando claro que él ha hecho lo que creía necesario después de las muchas cosas que se han dicho sobre él y que no son verdad.

Habitual en la Semana Santa sevillana, Raquel Bollo ha disfrutado del Lunes Santo junto al resto de turistas y vecinos que han recorrido las calles disfrutando de cada una de las procesiones que invaden la ciudad en estos días. "No estoy molesta por lo ocurrido con Gloria y con él. Eso es una cosa de ella. Lo dejé claro. Yo estoy aquí para salirme una vez más. Yo, como trabajo en televisión, me preguntaron cómo la había visto y, evidentemente, ahí hablo como madre" had dejado muy claro Raquel ante las cámaras de Europa Press. Siempre en defensa de sus hijos, la colaboradora de televisión zanajaba el tema comentando: "Estoy muy orgullosa de la familia Bollo, porque tengo un padre maravilloso, una madre maravillosa, y una familia muy normal. Las anormalidades que hay alrededor no son nuestras".

Conocedora del acercamiento que se ha producido entre Isabel Patoja y su hijo Kiko Rivera, Raquel está feliz de que esto se haya producido ya que lo más importante para una madre y un hijo es estar juntos. "Lo positivo al final es que hayan hecho las pases y que Ojalá con su hija también las haga. Punto pelota" dejaba claro Raquel dejando de lado las razones que les han motivado para dar este paso: "Las han hecho, ya está, porque les ha dado la gana. Por los motivos X, por los intereses X, por lo que sea".