Raquel Revuelta recuerda "la personalidad increíble y la valentía" de la duquesa de Alba

MADRID, 28 Mar. (CHANCE) -

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, este 2026 comienzan también las procesiones de Semana Santa en su querida Sevilla. Sus calles ya huelen a incienso y a azahar, se han estado engalanando para acoger a las numerosas cofradías, deseosas de sacar los diferentes pasos, acompañados de nazarenos y mujeres de luto riguroso, que lucirán la tradicional mantilla que Raquel Revuelta, por octavo año consecutivo, ha hecho por rescatar para féminas de todas las edades.

Esa que tantas veces y con tanto arte y estilo lució la propia doña Cayetana en diferentes momentos, blanca, negra y en otras tonalidades, a la hora de ejercer de madrina, para ir a los toros, visitar el Real en plena feria de abril o para ser retratada como Grande de España en algún cuadro.

Raquel Revuelta, que acudía recientemente a la presentación del documental 'Cayetana, la duquesa de todos', ensalzaba la figura de la duquesa de Alba, que este 28 de marzo hubiese cumplido 100 años: "Corroboré más esa personalidad tan increíble que tenía esta mujer, esa valentía, esa mujer moderna que iba siempre adelantada a sus tiempos y me gusto muchísimo, mucho, mucho".