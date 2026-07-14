Los reyes y sus hijas presiden la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Girona 2026

MADRID, 14 Jul. (CHANCE) -

Como viene siendo habitual, la Familia Real ha acudido al Gran Teatro del Liceu en Barcelona, donde la princesa Leonor ha hecho entrega de los Premios Princesa de Girona 2026 a un total de seis jóvenes, tanto españoles como latinoamericanos, que han brillado por su impacto social, liderazgo y excelencia en ramas como el emprendimiento, la investigación, la acción social y las artes.

Entre aplausos del público y recibidos por las principales autoridades locales, los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegaban al acto tras haber pasado por la alfombra roja y haber saludado a los representantes institucionales. El rey llevaba un traje color azul marino casi a juego con el vestido de la reina, mientras que Leonor optó esta vez por un impoluto traje blanco. Sofía, que recientemente ha protagonizado un brillante discurso en solitario, lucía un bonito conjunto de pantalón y camisa de color rojo.

La heredera al trono ha querido sincerarse con los españoles al inicio de su discurso y ha conseguido captar la atención de los allí presentes con sus palabras: "No puedo esperar más: tengo que confesarlo de una vez. Ya sé que, en principio, no conviene que revele ciertos aspectos de mi intimidad, de mis gustos personales, pero creo que ha llegado el momento de que hable de mis influencers favoritos. De las personas que me influyen, que me inspiran", alegó. Leonor, ha reivindicado también la carrera de los premiados y se ha dirigido a ellos como "Inteligentes Naturales".

En cuanto al final de su discurso, la futura reina desveló: "Soy de las que piensa que el talento se descubre y se cultiva, se comprende y se cuida". Del mismo modo, y haciendo referencia a la tecnología y a los tiempos de redes sociales que vivimos, pidió usar la inteligencia artificial con corazón.