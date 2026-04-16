Rodolfo Sancho, sonriente, y Silvia Bronchalo, dispuesta a llegar hasta el final, cara a cara en los juzgados

MADRID, 16 Abr. (CHANCE) -

Día marcado en rojo en el calendario para Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que este jueves 16 de abril de han visto las caras en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas en el juicio contra el actor por un presunto delito de vejaciones a su exmujer tras los mensajes que le envió el 5 de febrero de 2024 -dos meses antes de que su hijo Daniel Sancho fuese juzgado en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta- y en los que se dirigió a ella en términos peyorativos como "bipolar", "incapaz", o "pirada".

A pesar de que en un primer momento la Justicia decidió archivar la demanda de Silvia al considerar que no estaba suficientemente acreditado que el artista cometiera un delito de violencia de género, la Audiencia de Madrid estimó parcialmente el recurso de la madre del cocinero y ordenó juzgar a Rodolfo por un delito leve de vejaciones al considerar que uno de sus mensajes -en el que se dirigía a ella como "bipolar"- sí podría ser delictivo.

Y ha sido este jueves cuando se ha celebrado el juicio en el que el protagonista de la serie 'Entre tierras' se ha sentado en el banquillo de los acusados para que el juez dirima si cometió un delito de vejaciones contra su exmujer.

En primer lugar llegaba a los Juzgados de Alcobendas Rodolfo con sus abogados Marcos García Montes, y Marcos García-Ortega. Sonriente, el actor ha asegurado estar "totalmente tranquilo" y, reconociendo que envió el mensaje en el que llamaba a la madre de Daniel "bipolar", ha dicho a la prensa que "cuando salga hablaré con vosotros" sin revelar si tenía ganas de reencontrarse con su exmujer ni cómo afronta su hijo esta guerra judicial entre ambos.

Minutos después, Silvia ha hecho su aparición junto a su abogado y, firme y tajante, ha dejado claro que confía en la Justicia y que va a ir hasta el final en su juicio contra el intérprete: "Sí claro, por eso estoy aquí". "Yo quiero que me respete, respeto" ha expresado.

Además, ha atendido en exclusiva a las cámaras de 'El programa de Ana Rosa' y ha revelado que su hijo Daniel "no se mete en nuestras cosas, nuestros problemas, porque no son suyos", pero sí "nos ha pedido que arreglemos esto". "Él no está a favor ni en contra de nadie, pero espero que hoy se encauce todo esto y no haya más problemas" se ha sincerado.

Un juicio que ha arrancado con retraso debido a compromisos previos de la jueza, y que ha provocado que tanto Silvia como Rodolfo abandonen momentáneamente los juzgados en compañía de sus abogados antes de verse las caras en el interior de la sala.

Un receso en el que la madre de Daniel ha insistido en que lo que busca es "respeto" por parte de su expareja, y en el que ha confesado que no sabe si este proceso servirá para que acerquen posturas y firmen la paz después de años enfrentados.

Rodolfo, por su parte, se ha mostrado de lo más sonriente y bromista con sus abogados, y ha vuelto a repetir que no hablará con la prensa hasta que finalice el juicio.