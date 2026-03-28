MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cantante catalana, que encendió las alarmas hace apenas unos días, se ha dejado ver tranquila y en compañía de su amiga, Loli Bahía a pocos días de su concierto en la capital. Tras días de preocupación entre sus seguidores, Rosalía ha vuelto a la vida pública. La cantante ha disfrutado de una comida en Madrid junto a su amiga, Loli, en lo que muchos interpretan como una señal de recuperación tras el problema de salud que sufrió recientemente en Milán.

Aunque la artista evitó dar muchos detalles a la prensa, su actitud transmitía calma y cierta normalidad tras el episodio que le obligó a frenar momentáneamente su agenda internacional.

La cantante aseguraba estar: "Bien, gracias" tras el susto que tuvo lugar en la ciudad italiana, donde Rosalía se encontraba cumpliendo sus compromisos profesionales. La artista tiene previsto subirse al escenario este lunes en Madrid, en un concierto que promete ser uno de los más esperados de su gira. Por su parte, Loli Bahía, amiga y apoyo de la artista, ha sido una figura clave en estos días complicados para la catalana.