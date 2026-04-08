MADRID, 8 Abr. (CHANCE) -

Calentando motores para su histórica residencia europea en Madrid -que arrancará el próximo 18 de septiembre en el 'Estadio Shakira' que ha construido para la ocasión y que por el momento suma ya 11 conciertos que han colgado el cartel de 'sold out' en cuestión de horas- Shakira ha concedido la que será su única entrevista a un medio español antes de que su 'Las mujeres ya no lloran World Tour aterrice en nuestro país.

El programa elegido, el nuevo late show presentado por Henar Álvarez en TVE, 'Al cielo con ella', que se ha estrenado este martes por todo lo alto con una charla íntima con la cantante colombiana grabada en México en la que, a corazón abierto, se sincera sobre su separación de Gerard Piqué, el gran sacrificio que hizo por sus hijos Milan y Sasha -y del que asegura que no se arrepiente-, y lo sanadora que fue su música para 'recomponer sus pedazos' en su peor momento.

También sobre feminismo, reivindicando lo "incómodo y cruel" del papel en el que "encasilla" a la mujer en la sociedad actual. "Nos han querido colocar en una vitrina, parecer lindas, guapas, ser perfectas, y mantener la llama del amor, aparte de también traer dinero a casa, y cuidar a los hijos" ha lamentado, asegurando que la "presión es muy grande" y más por las redes sociales, "en las que todos aparentan ser felices de una forma o de otra y no se habla de sufrimiento o de fracaso". "No se aprende solo del éxito, se aprende más del fracaso aún" ha apuntado.

Y es que aunque reconoce que "a mí me gusta estar guapa, a todas nos gusta estar bien, una cosa es sentirse bien con uno mismo y otra cosa es permitir que se nos convierta en un objeto". "Y a partir de ahí viene esa competencia voraz entre las mujeres que es completamente absurda. Y que yo veo que eso está cambiando también. Hay un espíritu de rebeldía ante eso que a mí me enorgullece. Y me llena de esperanza también, ver cómo eso puede realmente cambiar. Pero claro, hay que trabajar para ello" ha expresado.

Su manera para superar las "dificultades" a las que se enfrenta a diario "y de las que nadie está exento", como ha revelado, es "hacer bromas y reírme mucho de lo que me ha pasado. Pero hay que reírse de la vida antes de que la vida se ría de nosotros".

"Lo que hago es contarme a mí misma. Otras veces canciones, contarme mi verdad. Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos. Como nos pasa a muchas en varios momentos de la vida. En algún momento de la vida. Me reconstruí a mí misma pieza por pieza. A partir de ahí yo creo que emprendí un viaje hacia mí misma. Busqué las herramientas dentro de mí misma" ha confesado haciendo referencia a su ruptura con Gerard Piqué en junio de 2022.

Y aunque ni siquiera ha nombrado al exfutbolista, sí se ha sincerado sobre cómo logró superar su peor momento y 'sanarse' gracias a su música: "En ese viaje a las profundidades de mí misma, ahí encontré a través de mi música mi propia fuerza. La fuerza de la loba, de la mujer que tiene ese poder. No solo caerse y preguntarse por qué me caí, por qué me pasa esto. Sino, ya me hice todas las preguntas, ahora es el momento de levantar. Ahora es el momento de sacar a la familia adelante".

"Esa fuerza que tenemos todas, con la misma fuerza con la que parimos, con la que traemos hijos al mundo, con la que los alimentamos, nos convertimos en alimento para ellos. Con la que trabajamos y sacamos adelante a la familia, sacamos adelante a los nuestros, a la manada. Eso es lo que finalmente hizo que se diera a mí una transformación. Todas esas lágrimas se convertieron en diamantes" ha añadido emocionada.

Una proceso que culminó con su canción 'Session 53', "ese grito a la libertad, de amor propio que es la mujer que ya no llora. Es un recorrido emocional muy profundo, pero a la vez muy lindo, muy completo. Me deja llena. Y siento que es un reencuentro absoluto entre mis fans que me han entendido, que me han comprendido, que me han visto crecer, que me han visto con el pelo negro, con el pelo rojo, con el pelo amarillo, me han visto equivocarme, acertarme, me han visto enamorarme, desilusionarme, levantarme después de las caídas. Ellos han estado ahí todo este tiempo, 30 años, toda la vida".

"La frase las mujeres ya no lloran es un grito de libertad y de amor propio. La mujer cuando puede pararse sobre sus propios pies y obtiene independencia económica, no tiene que soportar ni malos tratos ni infidelidades. Me gusta motivar y ver a otras mujeres ser capaces de salir adelante", ha explicado, confesando que escribir canciones es su "terapia" particular, "una manera de conocer mis propias emociones, de estar en contacto con ella, que yo creo que es importantísimo, no negarlas".

Y, aunque asegura que "hubo mucha gente que quiso callarme, a mí me salía aullar y eso es con la música. Sanar era importante porque tengo dos hijos y para ellos ha sido un ejemplo de amor propio y de lucha".

Fue precisamente por Milan y Sasha por los que decidió 'aparcar' su carrera musical y, como ha confesado emocionada, no se arrepiente en absoluto a pesar de que "perdí muchas oportunidades por no poder vivir en Estados Unidos, porque mi carrera siempre ha estado muy enfocada ahí". "Estuve apartada de situaciones positivas, pero la vida me dio una oportunidad. Y cuando la vida da limones, pues hay que hacer limonada. No me arrepiento por mis hijos" ha concluido.