Sonsoles Ónega, junto a sus hermanos, homenajea a su padre de nuevo con una misa funeral

Sonsoles Ónega llega a la Parroquia San Juan de la Cruz para asistir a la misa funeral en memoria de Fernando Ónega, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El histórico periodista español Fernando Ónega falleció el 3 de marzo de 2026 a los 78 años. Re - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 24 Mar. (CHANCE) -

Tan solo unos días después de su último y emotivo adiós, Fernando Ónega recibe un nuevo homenaje por parte de sus familiares y amigos más cercanos que volvieron a recordarlo en una misa funeral que ha tenido lugar en la iglesia madrileña de San Juan de la Cruz. Como no podía ser de otra forma, sus tres hijos Cristina, Sonsoles y Fernando, acudieron a la cita de riguroso negro y aún con el recuerdo de su padre muy presente en sus vidas.

Arropada por su hijo Fernando, que cargó con una fotografía de gran tamaño de su padre para que presidiera la ceremonia religiosa, Ángela Rodrigo también acudió a la Iglesia para recordar al que ha sido su gran amor durante los últimos 25 años de su vida. Por su parte, Sonsoles Ónega llegaba al templo tan solo unos minutos antes del comienzo de la misa y en solitario debido a sus compromisos profesionales hasta última hora. Antes que ella, sus hijos llegaban a la cita junto a su tía Cristina Ónega mientras que su actual pareja, Juan Montes, lo hacía en solitario e intentando pasar desapercibido entre el resto de los asistentes.

Como ya sucedió en el tanatorio, la familia volvió a contar con el apoyo y el cariño de muchos amigos y rostros conocidos del periodismo que demostraron una vez más el gran legado que Fernando Ónega ha dejado en la profesión. Este fue el caso de Roberto Brasero, Pedro Pirqueras, María Rey, Alejandra Prat, Borja Sémper y Bárbara Goenaga, el Padre Ángel o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.