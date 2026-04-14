Sonsoles Ónega revela cómo le entregó a su padre, Fernando Ónega, su última novela

MADRID, 14 Abr. (CHANCE) -
En un momento muy dulce de su vida a nivel personal y profesional, Sonsoles Ónega ha presentado su última novela 'Llevará tu nombre' frente a Pablo Motos en 'El Homriguero' tras el gran éxito obtenido con su anterior novela, 'Las hijas de la criada', con la que obtuvo el Premio Planeta 2023. Reconociendo que recibió algunas críticas por su éxito como escritora, Sonsoles explicaba que no entendió el motivo de las palabras que recibió por su trabajo: "Con un poco de rabia y prejuicios no explicables, es decir cochino dinero".
Con la figura de su padre Fernando Ónega aún muy presente en su día a día, la periodista explicó cómo le llegó a él el primer ejemplar de su novela: "Yo recibí un ejemplar antes de que saliera y le llevé la novela al hospital. Se quedó en la página 151 y yo recogí ese libro del hospital con una mascarilla como marcapáginas. Solo pienso que fue el último libro que tuvo en sus manos". Visiblemente emocionada, Sonsoles reconoce que sigue echando mucho de menos en su día a día: "Hablábamos cada día, le consultaba absolutamente todo, aún sigo pensando cómo habría hecho esto, cómo habría dicho esto... Lo echo de menos terriblemente cada día".
En medio del complicado proceso de dejar de fumar, Sonsoles ha explicado cómo lo está llevando y qué es lo que más le cuesta hacer desde que tomó la decisión de dejar el tabaco que se había convertido en su compañero de vida: "Llevo siete kilos. Yo abría dos paquetes al día. Llevo 120 días más o menos sin fumar. He fumado desde los 15 años hasta ahora, llevaba 38 años fumando y ahora me está costando muchísimo escribir".