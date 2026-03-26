Tamara Gorro reaparece tras su último revés de salud: "Esto no es una recaída de la depresión"

MADRID, 26 Mar. (CHANCE) -

Momentos agridulces para Tamara Gorro, ya que a pesar del gran momento sentimental que está viviendo al lado de Cayetano Rivera -que, cada vez más integrado en su familia y confirmando que lo suyo va muy en serio ya conoce a los hijos, la madre y la abuela de la influencer- ha sufrido un nuevo revés en su salud que le ha obligado a hacer un parón en su profesión y a 'echar el freno' hasta sentirse con fuerzas suficientes para retomar sus múltiples compromisos laborales.

Después de una semana alejada de los focos, y confirmando que este descanso y reposo le ha venido a las mil maravillas, la creadora de contenido ha reaparecido en la fiesta de lanzamiento de la empresa de automoció Geely en España. Una cita muy especial en la que, radiante con un minivestido ajustado de terciopelo negro de cuello chimenea y manga larga, ha coincidido por primera vez públicamente con la exmujer del torero, Blanca Romero, para la que solo tiene buenas palabras.

Consciente de la preocupación que existe entre sus seguidores sobre su estado de salud, Tamara ha lanzado un mensaje tranquilizador y ha revelado que "emocionalmente me encuentro bien". "Es un punto muy importante y todos estos años me han servido para gestionar ciertas circunstancias que te pueden venir y que no sabes cómo afrontarlas. ¿De salud? Pues bueno, pues ahí vamos. Pero esto no es una recaída de la depresión" ha aclarado.

Sin entrar en detalles sobre qué le sucede realmente, la influecer ha reconocido que "mido mucho lo que digo, y cuando yo no comparto es porque vamos a ser realistas. Hay una comunidad muy grande, mi familia virtual, que es que sabéis que la quiero de verdad. Entonces, si yo de repente, que soy tan activa en redes, digo un día, me voy, la gente va a decir ¿qué está pasando? Hice lo que hice con total naturalidad. Oye, me voy a tomar unos días, no que me vaya por esto, por esto. No quiero compartir qué es lo que pasa, pero tampoco quiero jugar a nada". "Pero no es salud mental. De hecho, la salud mental y todo lo que he trabajado yo ha sido lo que me está llevando a estar gestionando esto muy bien" ha confesado.

"No voy a contarlo, pero no porque yo quiera tener a la gente en vilo. A ver, era obvio, me habéis visto físicamente. Era obvio, pero... Llega y queda un camino todavía. Y no sabemos cómo va a ser el camino. Entonces, como no lo sabemos..." ha explicado, dejando claro que su problema de salud va a seguir como hasta ahora en la intimidad.

Sí ha admitido, aunque no ha querido dar detalles sobre su relación con Cayetano, que el torero ha sido de ayuda "a la hora de gestionar este proceso, que todo suma. Pero no voy a entrar en esto. Yo lo que os digo siempre, lo sabéis, si tú me preguntas cómo estás en general, pues estoy feliz pese a lo que esté pasando. Sí, estoy feliz. Estoy feliz, ya está".

¿Se le ha pasado la cabeza la posibilidad de volver a pasar por el altar?: "Pero ya, por favor. Me encantan los anillos y ahora mismo llevo a mi yayo y este que la tengo libre para ponerme mis anillos. Entonces, ¿no podría? Las cenizas de mi yayo. Este es mi compromiso real. El aquí y el ahora, chicas. Hay que vivir el aquí y el ahora. No sé qué va a pasar mañana ni qué va a pasar ahora" ha confesado. Sus declaraciones, y su reacción al embarazo de Alejandra Rubio y a su decisión de dejar temporalmente la televisión, ¡en el siguiente vídeo!