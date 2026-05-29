Tana Rivera celebra con Roca Rey su triunfo en Las Ventas con un impresionante look de inspiración nupcial

MADRID, 29 May. (CHANCE) -

Apenas un mes después de su grave cogida en La Maestranza del pasado 23 de abril, y tras su 'milagrosa' vuelta a los ruedos tres semanas después en Jerez de la Frontera, Andrés Roca Rey ha reaparecido este jueves en Las Ventas en una de las tardes más señaladas de la Feria de San Isidro: la tradicional Corrida de la Prensa que, presidida por el Rey Felipe VI, ha reunido a numerosos rostros conocidos en el coso madrileño.

Entre los asistentes, la infanta Elena, la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida; su mujer Teresa Urquijo; Carmen Lomana; Estrella Morente y Javier Conde con su hija Estrella; Begoña García Vaquero y Pedro Trapote; José María Michavila; José Antonio Canales Rivera; Pablo Castellano; Tomás Páramo; David Summers; el futbolista Dani Ceballos... ¡Y Cayetana Rivera!

A pesar de los momentos de angustia y preocupación que vivió en Sevilla la fatífica jornada en la que Roca Rey sufrió una grave cornada en La Maestranza, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera no ha querido perderse esta cita tan especial con la afición en Madrid. Y aunque durante la corrida ha preferido mantenerse en un segundo plano ocupando un lugar discreto en el tendido, las cámaras de Europa Press la han sorprendido tanto presenciando emocionada la faena de su novio como abandonando la plaza feliz tras el triunfo del diestro peruano.

Acompañada por una amiga, Tana ha evitado hacer declaraciones sobre lo enamorada que está del peruano y lo consolidada que está su historia de amor, como quedó patente con el romántico paseo que la pareja disfrutó por la Plaza de Oriente 24 horas antes de la corrida del diestro en Las Ventas, aunque su sonrisa es la mejor prueba de que su relación avanza con paso firme después de dos meses de discreta historia de amor.

Sin confirmar ni desmentir qué hay de cierto en su distanciamiento de Victoria Federica -gran ausente en la reaparición de Roca en Madrid, una cita marcada en su calendario que nunca solía perderse- desde que comenzó su noviazgo con el torero, la nieta de las inolvidables duquesa de Alba y Carmen Ordóñez ha agradecido en varias ocasiones las preguntas de la prensa sobre el gran momento que está viviendo con Andrés.

La mejor prueba de ello es que minutos después la veíamos llegar al hotel del peruano para celebrar con él su éxito en un coso tan exigente como el de la capital. Impresionante, Tana ha lucido un elegante look de inspiración nupcial protagonizado por un 'vestido de novia' largo en color blanco roto con detalle de encaje en los laterales y escote halter que potencia su bronceado y el color oscuro de su melena, y que ha combinado con sandalias de plataforma marrones.