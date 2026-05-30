MADRID, 30 May. (CHANCE) -

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han vuelto a convertir la plaza de toros de Las Ventas en uno de sus escenarios más habituales de ocio en Madrid, reafirmando así su afición compartida por el mundo taurino y su discreta, pero sólida vida en común. El alcalde de la capital y su mujer, que ya han demostrado en numerosas ocasiones su gusto por esta tradición y por estos planes en pareja, han reaparecido de nuevo en la monumental madrileña sin despejar las dudas sobre los rumores que apuntan a que podrían estar esperando a su segundo hijo.

El regidor y su mujer llegaron a la plaza sonrientes y muy cómplices, como es habitual en ellos, entrando juntos a los tendidos para disfrutar de otra tarde de toros en la Feria. Desde que oficializaron su relación precisamente en Las Ventas y, más tarde, celebraron su boda en una multitudinaria ceremonia con presencia de la realeza, la pareja se ha dejado ver en distintas ocasiones en este coso, convirtiendo el ruedo madrileño en uno de sus puntos de encuentro más recurrentes.

En esta nueva aparición pública, ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir si la familia podría volver a crecer en los próximos meses, después de que en el pasado ya vivieran la experiencia de acudir a los toros en plena cuenta atrás para el nacimiento de su primer hijo. Sin hacer declaración alguna al respecto, han preferido mantener la línea de discreción que les caracteriza en todo lo que tiene que ver con su intimidad familiar, centrando el protagonismo en la tarde taurina y en su apoyo a la fiesta.

Mientras los rumores sobre un posible segundo embarazo siguen circulando, Almeida y Teresa continúan con su rutina de pareja, compaginando la intensa agenda institucional del alcalde con momentos de ocio compartido como esta cita en Las Ventas. Por el momento, la imagen que ofrecen es la de un matrimonio asentado, muy unido y decidido a vivir esta etapa con la misma naturalidad con la que han afrontado, hasta ahora, su relación, su boda y la llegada de su primer hijo.