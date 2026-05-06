Vicky Martín Berrocal se emociona al hablar de su hija Alba Díaz: "Aprendió a aceptarse, no tiene miedo"

MADRID, 6 May. (CHANCE) -

Imparable, y confirmando que está en el momento más dulce de su vida a todos los niveles, Vicky Martín Berrocal ha recibido el premio "Nuevas Narrativas" en los galardones 'Poder Femenino 2026' que la revista Yo Dona ha entregado este martes en un exclusivo evento celebrado en la Real Fábrica de Tapices para reconocer a las mujeres cuya labor ha supuesto un impacto positivo en la sociedad en el último año en sectores como la moda, el arte, el deporte, o la empresa.

"Me hace mucha ilusión porque no suelo recoger muchos premios, y este en especial porque es por mi podcast. Está relacionado con las nuevas narrativas, y esa forma de escuchar, de contar y de crear un espacio seguro donde uno se puede permitir ser. Y eso es por lo que peleé y agradezco que se aplauda esa manera, que no es nueva pero es la mía" ha reconocido muy emocionada a su paso por la alfombra roja.

Como ha confesado, "cuando me llamaron para comentarme que me daban este premio sobre poder femenino, me planteé qué es el poder, qué es el poder para una mujer, porque muchas veces yo creo que estamos muy confundidos. Yo probablemente he estado muy confundida durante toda mi vida y he pensado que el poder era ser, era estar, era enseñar, conseguir muchas cosas que después me he dado cuenta que no eran y me he dado cuenta que hoy desde hace tres años para acá me he permitido ser más yo".

"Y lo de cumplir años también te acerca a eso, a ser más tú y a olvidarte un poco y a decir ya está, ya vale, ya lo que la gente quiere ver de mí, teniendo que demostrar y estar, y teniendo que alcanzar... y yo creo que la mujer sin nada más, no tiene nada que hacer. El poder es ser una, es ser una misma y el mostrarte sin miedos y el aceptarte, para mí ese es el poder y yo creo que la mujer lo tiene, lo que pasa que muchas veces nos cuesta llegar ahí, a mí me costó, a mí me ha costado" se ha sincerado al borde de las lágrimas.

Una reflexión a favor del amor propio y de aceptarse a sí misma que su hija Alba Díaz hizo hace unos días cuando, al hablar de su aumento de peso en los últimos meses, aseguró que "no quiero que nada me afecte o modifique mi personalidad, siempre voy a ser la misma. Voy a seguir fiel a mí sin que me condicione lo que los demás digan de mí".

"Alba es lo que ha visto en casa y también hablamos mucho, tenemos mucha comunicación Alba y yo, y yo creo que al final tu madre es un gran referente, pero para todas. Entonces mi madre lo fue para mí y yo creo que lo soy para Alba, no es ni mejor ni peor, es que soy su madre, y es lo que... Y ella lo que está haciendo ahora es mucho porque lo ha mamado, la palabra es esa, lo ha mamado y está ayudando a muchas personas y a muchas mujeres" ha afirmado orgullosa Vicky. Como ha reconocido, "defender que esta soy yo no es fácil. Nos cuesta aceptarnos, pero no significa que ya porque te aceptes tienes que dejar de cuidarte, que nos confundimos también en eso".

De ahí que haya querido dedicar su premio a las mujeres, que le han ayudado a llegar a ser lo que es hoy: "Todo lo que llegado a conseguir se lo dedico a las mujeres, a las que conozco, a las que no, a las que me han contado sus historias en la calle, a través de las redes sociales a lo largo de mi vida... y me han ayudado muchísimo y no lo saben". "Me emociona porque yo creo que es fundamental el apoyo que he tenido de ellas siempre, haya hecho lo que haya hecho en la vida, o sea, desde la moda, el podcast, la fragancia, da igual. Da igual en los líos que me meta, que la mujer siempre está, entonces siempre, cada premio que recibo está dedicado a ella" ha expresado.

"Yo vivo la vida así. Soy intensa para lo bueno y para lo malo y me emociona. La vida es así, esto es lo natural y es lo que hay que hacer y ya está. Lo más maravilloso del mundo es que en la vida tiene que tener emoción y lo que no tiene emoción... Y a mí me gusta emocionarme. Las Berrocal son intensas... somos así. Tenemos para dar y tomar" ha concluido, con unas últimas palabras que reflejan su orgullo por Alba: "Me encanta que mi hija sea así. Siento mucho orgullo porque aprendió a eso, a aceptarse, a gustarse, a quererse Y se dedicó tiempo para para a ser feliz Y no tiene miedo a ser. Y eso creo que es lo más importante".