El 12 de agosto mira al cielo: las mejores experiencias para disfrutar del eclipse solar

MADRID, 18 Jul. (CHANCE) -

Este verano, el cielo regalará uno de los espectáculos naturales más fascinantes: el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto. Una invitación perfecta para escapar de la rutina, descubrir destinos donde el paisaje y la experiencia se unan para crear un plan tan sorprendente como inspirador.

Ya sea desde un mirador junto al mar, una terraza en plena naturaleza o un hotel con vistas privilegiadas: contemplar un eclipse es una nueva forma de viajar con calma, conectar con el entorno y la excusa ideal para organizar una escapada diferente, disfrutar de actividades al aire libre y recordar así un verano marcado por experiencias que difícilmente se olvidan.

LA PROPUESTA DE GRAN MELIÁ PARA DISFRUTAR DEL ECLIPSE COMBINA NAVEGACIÓN PRIVADA Y GASTRONOMÍA DE AUTOR

Con motivo de este fenómeno, Gran Meliá ha diseñado dos experiencias exclusivas en Hotel de Mar, en Mallorca, y Villa Le Blanc, en Menorca -ambos miembros de 'The Leading Hotels of the World'-, que combinan navegación privada, gastronomía de autor, bienestar y estancias completamente personalizadas.

Pensadas para quienes buscan experiencias irrepetibles, ambas propuestas incluyen traslados privados, vuelo en jet privado, alojamiento en algunas de las suites más exclusivas de la marca y experiencias diseñadas a medida para descubrir la esencia de Mallorca y Menorca.

La experiencia propone una escapada completamente personalizada que comienza con traslados privados y un vuelo en jet privado desde cualquier punto de Europa. Una vez en el destino, los huéspedes disfrutan de un itinerario diseñado a medida cuyo gran protagonista es la observación del eclipse solar desde el Mediterráneo, a bordo de embarcaciones privadas -una Rivamare en Mallorca o un tradicional llaüt en Menorca-, acompañada de propuestas gastronómicas de autor, servicio exclusivo y experiencias de bienestar adaptadas a cada estancia. Todo ello forma parte de una propuesta de lujo valorada a partir de 200.000 euros.

ACTIVIDADES EN UN HOTEL CON ENCANTO PARA VER EL ECLIPSE DESDE LA IDÍLICA IBIZA

Otra localización que te proponemos es Ibiza. Si los atardeceres de la capital de la isla son un icono mundial, el 12 de agosto será, a todas luces, inolvidable. Si buscas vivir la experiencia plenamente, el hotel rural Can Lluc Country Boutique Hotel & Villas ha organizado un programa de actividades que busca conectar con el entorno y con uno mismo desde 1.625 euros la noche.

Los huéspedes del icónico establecimiento podrán participar en una clase de yoga; un taller de tote bags; disfrutar del delicioso menú 'Here comes the sun' de la chef ejecutiva Marga Prats y, por la tarde, podrán acomodarse en las mejores zonas de observación para, protegidos con gafas especiales, iniciar una dulce espera, acompañados de una relajante música ambiente y un Tequila Sunrise, el cóctel con el que tradicionalmente se homenajea al sol.

VIVIR EL ECLIPSE EN UN HOTEL SITUADO EN EL CORAZÓN DEL VALLE DEL DUERO

El tercer plan te hará disfrutar de una cita irrepetible entre el cielo y la historia en un lugar donde el tiempo parece detenerse, en Abadía Retuerta: una experiencia única que comenzará con una observación del eclipse solar guiada por un experto, acompañada de un aperitivo y una selección de nuestros vinos DOP Abadía Retuerta.

Además, si deseas prolongar la noche, la experiencia podrá completarse con una cena al aire libre bajo una encina centenaria, con un menú de 5 tiempos creado por Marc Segarra, nuestro chef con una estrella Michelin. Eso sí, las plazas son limitadas, por lo que no te lo podrás pensar mucho.

Este verano tienes la excusa perfecta para mirar al cielo y regalarte una experiencia diferente. Tres escenarios únicos, paisajes inolvidables y el mejor ambiente para contemplar el eclipse solar del 12 de agosto y convertir una noche cualquiera en uno de esos recuerdos que permanecen para siempre. Ahora, ¿ya sabes desde dónde vas a vivir el gran espectáculo del verano 2026?