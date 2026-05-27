Adiós al uniforme: la tendencia 'effortles' que arrasa en los concesionarios

MADRID, 27 May. (CHANCE) -

¿Qué sucede cuando el refinamiento contemporáneo de Silbon se encuentra con la innovación y el carácter sofisticado de Lexus? Nace una colaboración donde la moda y el 'lifestyle' convergen de forma natural con una colección exclusiva que reinterpreta el concepto de experiencia premium.

LEXUS X SILBON: MÁS QUE UNA COLABORACIÓN, UNA FORMA DE ENTENDER EL LENGUAJE ESTILÍSTICO

La colección con la firma de moda cordobesa está diseñada para acompañar cada gesto, cada encuentro y cada detalle del día a día del equipo comercial de Lexus, fusionando la estética impecable y la comodidad característica de Silbon con el universo elegante y contemporáneo de la firma automovilística.

¿El resultado? Una propuesta que trasciende el uniforme tradicional para convertirse en una declaración de estilo: prendas versátiles, de líneas depuradas y sofisticación 'effortless', pensadas para quienes entienden el lujo como una actitud discreta, funcional y auténtica.

TRATAR A CADA CLIENTE COMO A UN INVITADO EN SU PROPIA CASA: LA FILOFODÍA OMOTENASHI DE LEXUS

Se trata de una nueva forma de poner en práctica la filosofía japonesa 'Omotenashi' que Lexus aplica a toda su experiencia: hospitalidad sincera, empatía y servicio desinteresado, que significa tratar a cada cliente como a un invitado en su propia casa, anticipándose a sus necesidades y cuidando cada detalle sin esperar nada a cambio.

Esta alianza se remonta a 2024, con una colección exclusiva de productos para la boutique Lexus, que aportó un aire fresco e informal además de un toque deportivo al universo de la marca. Ahora, ambas firmas dan un paso más en su colaboración para vestir al equipo comercial, reforzando así la experiencia de la marca.